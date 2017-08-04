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Altının kilogramı 144 bin lira oldu

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMTP) altının kilogramı bugün değişim göstermeyerek 144 bin lira oldu

04 Ağustos 2017 Cuma, 17:24:38 Güncelleme: 17:25:52 AA

Altın piyasasında, 7 işlemde 31 milyon 536 bin 493.26 liralık ve 27 işlemde 48 milyon 304 bin 843.65 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 5 işlemde 2 milyon 388 bin 408.01 liralık ve 3 işlemde 212 bin 971.37 dolarlık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Maden, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Gram Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Rona Döviz ve Kıymetli Mad. şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0.17 değer kaybetti.

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