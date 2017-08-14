Altın fiyatları bugün ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları (14 Ağustos)

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 145,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 975,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle;

CUMA PAZARTESİ Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 146,60 146,80 145,50 145,70 Cumhuriyet Ata Lira 966,00 982,00 959,00 975,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 134,00 138,00 132,50 136,50 Lira(Tam) Ziynet 944,00 963,00 937,00 956,00 Yarım Ziynet 472,00 482,00 468,00 478,00 Çeyrek Ziynet 236,00 241,00 234,00 239,00

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle;

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Global Yat. Holding 3,66 3,20 14,38 İpek Doğal Enerji 5,78 5,36 7,84 Park Elek.Madencilik 5,16 4,79 7,72 Vakıf GMYO 3,31 3,12 6,09 Koza Madencilik 7,20 6,83 5,42 Gözde Girişim 3,57 3,42 4,39 Türk Hava Yolları 9,35 9,00 3,89 Yazıcılar Holdıng 23,62 22,74 3,87 Zorlu Enerji 1,48 1,43 3,50 Doğan Holding 0,90 0,87 3,45 Koza Altın 36,84 35,62 3,43 Pegasus 25,32 24,50 3,35 TAV Havalimanları 21,42 20,74 3,28 İhlas Holding 0,66 0,64 3,13 Petkim 6,38 6,19 3,07 Aselsan 27,12 26,38 2,81 Vakıflar Bankası 7,04 6,85 2,77 Çemtaş 4,38 4,27 2,58 Çelebi 29,82 29,12 2,40 Türk Traktör 83,35 81,50 2,27

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