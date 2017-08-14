Altın fiyatları bugün ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları (14 Ağustos)

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 145,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 975,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle;
|CUMA
|PAZARTESİ
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|146,60
|146,80
|145,50
|145,70
|Cumhuriyet Ata Lira
|966,00
|982,00
|959,00
|975,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|134,00
|138,00
|132,50
|136,50
|Lira(Tam) Ziynet
|944,00
|963,00
|937,00
|956,00
|Yarım Ziynet
|472,00
|482,00
|468,00
|478,00
|Çeyrek Ziynet
|236,00
|241,00
|234,00
|239,00
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle;
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Global Yat. Holding
|3,66
|3,20
|14,38
|İpek Doğal Enerji
|5,78
|5,36
|7,84
|Park Elek.Madencilik
|5,16
|4,79
|7,72
|Vakıf GMYO
|3,31
|3,12
|6,09
|Koza Madencilik
|7,20
|6,83
|5,42
|Gözde Girişim
|3,57
|3,42
|4,39
|Türk Hava Yolları
|9,35
|9,00
|3,89
|Yazıcılar Holdıng
|23,62
|22,74
|3,87
|Zorlu Enerji
|1,48
|1,43
|3,50
|Doğan Holding
|0,90
|0,87
|3,45
|Koza Altın
|36,84
|35,62
|3,43
|Pegasus
|25,32
|24,50
|3,35
|TAV Havalimanları
|21,42
|20,74
|3,28
|İhlas Holding
|0,66
|0,64
|3,13
|Petkim
|6,38
|6,19
|3,07
|Aselsan
|27,12
|26,38
|2,81
|Vakıflar Bankası
|7,04
|6,85
|2,77
|Çemtaş
|4,38
|4,27
|2,58
|Çelebi
|29,82
|29,12
|2,40
|Türk Traktör
|83,35
|81,50
|2,27
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