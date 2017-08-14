altın fiyatları
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Altın fiyatları ile ilgili çarpıcı tahmin

Kuzey Kore ile Amerika arasında yükselen tansiyon altın fiyatlarını yukarıya çekebilir. Halen 1282 dolar civarında bulunan altının onsunun sene sonunda 1400 dolara çıkabileceği belirtildi

14 Ağustos 2017 Pazartesi, 17:23:07 Güncelleme: 17:56:04 HABERTURK.COM

Bu iddianın sahibi ise Rusya'nın en büyük yatırım bankalarından VTB Capital JSC'nin Değerli Metaller Bölüm Başkanı Evgeny Ananiev.

Bloomberg'te yer alan habere göre Ananiev, hem Kuzey Kore ile Amerika arasında yaşanan gerilim hem de Çin ve Hindistan gibi büyük ekonomilerin artan altın talebi nedeniyle altının ons fiyatının son dört yılın en yüksek seviyesi olan 1400 dolara çıkabileceğini ifade etti.

Evgeny Ananiev, altının zirveyi görmeden önce üç ay içinde 1360 dolara çıkabileceğini belirterek, "Sonrasında bir düzeltme yaşanabilir. Ancak düzeltmede 1200 doların altını beklemiyorum" dedi.

Altın fiyatları yılbaşına göre yüzde 12 artışla 1282 dolar seviyelerinde bulunuyor.

Altının yukarı gidebileceği ile ilgili bir görüş de Londra'daki bağımsız değerli metaller firması Metals Focus'un analisti Chirag Sheth'ten geldi. Altının boğa piyasasında olduğunu söyleyen Sheth, Kuzey Kore'nin tavrının altını 1300 doların üzerine çıkarabileceğini belirterek, 6-9 ay arasında da 1400 doların görülebileceğini kaydetti.

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