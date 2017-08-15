Altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ve altın fiyatları

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Altının onsu 1.280 doların altında

Altının ons fiyatı, ABD ve Kuzey Kore arasında yaşanan gerilimin azalmaya başlamasıyla düşüşe geçerek 1.280 doların altında dengelendi.

15 Ağustos 2017 Salı, 12:20:04 Güncelleme: 12:22:30

ABD ve Kuzey Kore arasında yaşanan gerilimin etkisiyle geçen hafta 1.291 doların üzerini gören ons altın, diğer ülke liderlerinin taraflara sağduyu çağrısı yapmasıyla gerilemeye başladı.

Dünü yüzde 0,60 değer kaybıyla günü 1.281,4 dolardan tamamlayan ons altın, bugüne de düşüşle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla yüzde 0,53 azalışla 1.275,33 dolardan alıcı buluyor.

Hem dolar/TLden hem de altının ons fiyatındaki değişimden etkilenen gram altın ise aynı dakikalarda yüzde 0,32 azalışla 144,8 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşıda çeyrek altın 238 lira, Cumhuriyet altını da 970 liradan alıcı buluyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD 10 yıllık tahvil faizleri ve dolar endeksinde yaşanan toparlanma isteğinin altın fiyatlarındaki düşüşlerde etkili olduğunu söyledi.

Altının ons fiyatının 1.280 dolar seviyesinin üzerinde kalması durumunda yükseliş isteğinin devam edeceğini belirten Memiş, aşağı yönlü kırılmalar yaşanması halinde ilk destek seviyesinin 1.270 dolar olacağını kaydetti.

Memiş, teknik açıdan altının gram fiyatında 144,2 liranın destek, 145,7 liranın ise direnç olarak önce çıktığını bildirdi.

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