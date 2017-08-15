Norayr İşler: Sahte altın ve taşlar ile ilgili şikayetler artmaya başladı

İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Norayr İşler, son zamanlarda piyasadan sentetik ve sahte taşların "gerçek taş" olarak satıldığıyla ilgili yoğun şikayetler aldıklarını belirtti. Norayr İşler yaptığı açıklamada, düğünlerin etkisiyle sektörün en hareketli dönemini yaşadığını, bu dönemin, aynı zamanda kötü niyetli kişiler, kalpazanlar ve sahtekarların en çok ortaya çıktığı zaman olduğunu söyledi.



Kuyumcuları, altın ve taş alırken müşterilerinden, tüketicilerin ise bildiği ve tanıdığı ve İKO üyesi kuyumculardan alışveriş yapmaları konusunda uyaran İşler, şunları kaydetti:

"Özellikle son zamanlarda piyasadan sentetik ve sahte taşların gerçek taş olarak satıldığıyla ilgili yoğun şikayetler alıyoruz. Kuyumcular, işlerin yoğunlaştığı, özel günler ve düğün sezonunda sahte altın kaplama ürünlerle karşı karşıya kalabiliyor. Bu nedenle kuyumcular, ilk kez alışveriş yaptıkları kişilerden aldıkları ürünlere çok dikkat etmeli, aldıkları üründen tam olarak emin değillerse o ürünü, İKO'nun hem Çemberlitaş hem de Kuyumcukent'te bulunan ayarevlerine baktırmasında fayda var.Benzer bir çağrıyı da tüketicilere, vatandaşlara yapmak istiyorum. Kalkınma Bakanlığı ve İstanbul Kalkınma Ajansı'nın katkılarıyla İKO'da hizmet veren sektörümüzün ilk yerli ve milli gemoloji laboratuvarı (GLT), bu tür şikayetlere son vermek amacıyla kuruldu. Tüketicilerimiz, satın aldığı altın takı, taş ve mücevherle ilgili Çemberlitaş'taki gemoloji laboratuvarına gönül rahatlığıyla gelebilir. Vatandaşlarımız, altın ve mücevher alırken, kuyumculardan mutlaka GLT sertifikasını talep etsinler ve ısrarla istesinler"Vatandaşlara, ikinci el baskı olarak tabir edilen ürünlerle ilgili uyarıda da bulunan İşler, "Vatandaşlarımız, alışveriş yaparken üreticisi ve menşesi belli olmayan ve piyasada ikinci el baskı olarak tabir edilen ürünleri, hurdaya gönderilmek üzere kuyumculara getirilen takıları satın alıp almadıklarına dikkat etsinler. Fiyatı ucuz diye menşesi belli olmayan ikinci baskı ürünleri almasınlar. Çünkü bu ürünler ayar ve gramaj bakımından standartların dışında kalabiliyor" ifadelerini kullandı.İşler, son yıllarda bankaların altın hesaplarına dönük bir yöneliş olsa da Türk halkının, yastık altındaki birikimlerine devam ettiğini, vatandaşların, geçmişin getirdiği alışkanlıklar sonucu kıt kanaat maaşından artırdığı meblağlarla altın alımını sürdürdüğünü kaydetti.

Sahte altın

sahte altın uyarısı

Norayr İşler

İstanbul Kuyumcular Odası

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İKO Başkanı İşler, ABD ile Kuzey Kore arasındaki nükleer gerginlik nedeniyle altın fiyatlarının yükselişe geçtiğini, bu yükseliş trendinin devam edeceği yönünde çok güçlü sinyaller olduğunu belirterek, devamla şu görüşleri dile getirdi:"Amerika ve Kuzey Kore arasındaki gerginlik, nasıl bir anda başladıysa önümüzdeki süreçte de hızlı bir şekilde barış rüzgarlarına, yani tersine doğru yön değiştirebilir. Tavan yapan gerginlik bir anda son bulabilir de… Bir sabah uyandığımızda bu gerginliğin bitmiş olduğunu görebiliriz de... Körfez ülkeleri ve Katar arasındaki krizde bunu net olarak gördük. Olay, önce büyütülüyor, gerginlik had safhaya ulaşıyor, belli bir süre sonra da süreç aşağıya doğru bir yol izliyor. O zaman da rekor üzerine rekor kıran altın fiyatları, yönünü aşağı doğru hızla çevirebilir. Tüm bu sebepleri göz önünde tuttuğumuzda, dünyada gerginliğin tarafı olan ülkeler, mevcut pozisyonları korur ve daha ileriye taşırsa altın fiyatları yükselişini sürdürür, aksi durumda yönünü aşağıya doğru çevirir. Bu nedenle yatırımcıların dünyadaki siyasi gelişmeleri çok yakından takip etmelerinde fayda görüyorum"Yatırımcıların dikkatli ve temkinli hareket etmesinde fayda olduğunu dile getiren İşler, "Nükleer gerginlik, iki ülke arasında bir savaşa dönüşürse altın fiyatlarının bugünkü seviyelerini mum gibi ararız, ons fiyatları inanılmaz bir şekilde yükselir. Ama nükleer gerginlik kısa bir süre içerisinde sona erebilir de… Bu da altın fiyatlarını aşağıya çeker" diye konuştu.