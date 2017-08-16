Altının kilogramı 144 bin 250 liraya geriledi

Altın piyasasında, 11 işlemde 39 milyon 668 bin 188,96 liralık ve 27 işlemde 41 milyon 754 bin 303.35 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.



Gümüş piyasasında ise 2 işlemde 536 bin 917.46 dolarlık işlem hacmi görüldü.



Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetler Maden, İstanbul Altın Rafinerisi, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Rona Döviz ve Kıymetli Mad., Garanti Bankası şeklinde sıralandı.



BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0.16 değer kazandı.

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