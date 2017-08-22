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ALTIN

Altının gramı 144 liranın üzerinde seyrediyor

Altının gram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0.36 azalışla 144.6 liradan işlem görüyor

22 Ağustos 2017 Salı, 10:26:41 Güncelleme: 10:28:40 AA

Dün dolar/TL'nin yaklaşık 2 ayın en düşük seviyesi olan 3.4921'ye gerilemesinin etkisiyle altının gram fiyatı, 144.7 lirayı gördü ve günü önceki kapanışa göre yüzde 0,06 azalışla 145.2 liradan tamamladı.

Bugüne düşüşle başlayan gram altın, saat 10.00 itibarıyla dünkü kapanışına göre yüzde 0.58 azalışla 144.3 liradan alıcı buluyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 237, Cumhuriyet altını 968 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı da dün en yüksek 1.293,7, en düşük 1.2820,7 doları gördü. Bugüne 1.291,9 dolardan başlayan altının ons fiyatı, şu dakikalarda 1.284 dolar sınırında dengelendi.

AA Finans Analisti İslam Memiş, altının ons fiyatının yükseliş isteğini sürdürdüğünü ancak 1.290 direnç seviyesini kıramadığını söyledi.

Piyasaların cuma günü Jackson Hole toplantısında konuşma yapacak olan ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'ın açıklamalarına odaklandığını belirten Memiş, bugün altının ons fiyatının 1.278-1.292 dolar aralığında işlemler gerçekleştirmesini beklediğini kaydetti.

Memiş, dolar/TL'de düşüşün devam etmesi durumunda altının gram fiyatının 143 lira seviyesine kadar gerileyebileceğini ifade ederek, teknik açıdan altının gram fiyatında 143 liranın destek, 147 liranın direnç olarak izleneceğini bildirdi.

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