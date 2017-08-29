Altının ons fiyatı
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Altının onsu yaklaşık 10 ayın en yükseğinde

Altının ons fiyatı, 1.322,5 dolar ile yaklaşık 10 ayın en yüksek seviyesini gördü

29 Ağustos 2017 Salı, 11:14:11 Güncelleme: 11:15:19 AA

Dün 1.291,05 dolardan 1.312,4 dolara kadar yükselen altının ons fiyatı, bugün 1.322,51 dolar ile Kasım 2016'dan bu yana en yüksek seviyesini gördü. Saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,9 değer kazanan ons altın 1.321,9 dolardan alıcı buluyor.

Altının gram fiyatı da ons fiyatındaki yükselişe paralel 147 lira sınırına kadar yükselmesi sonrasında önceki kapanışa göre yüzde 0.9 yükselişle 146.5 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 240 lira, Cumhuriyet altını 979 liradan satılıyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, Kuzey Kore'nin bu sabah Japonya üzerinden geçerek Pasifik Okyanusu'na düşen balistik füze denemesinin ardından altın fiyatlarında sert yükselişler yaşandığını belirterek, "Diğer yandan ABD Başkanı Donald Trump'a karşı desteğin azaldığını gözlemliyoruz. Senato'dan sonra iş dünyasından da desteği azalan Trump, yatırımcıları tedirgin etmeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Altının ons fiyatının bugün 1.305-1.325 dolar aralığında işlemler gerçekleştirebileceğini aktaran Memiş, altının ons fiyatının güçlü direnç seviyesi olan 1.305 dolar seviyesinin üzerinde kapanışlar gerçekleştirebilirse, 1.340 dolar seviyesinin gündeme gelebileceğini ifade etti.

 

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