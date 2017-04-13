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Merkez Bankası menkul kıymet istatistiklerini açıkladı

Yurtdışı yerleşiklerin DİBS portföyü 7 Nisan haftasında 487.3 milyon dolar, hisse portföyü 116 milyon dolar arttı.

13 Nisan 2017 Perşembe, 16:58:23 Güncelleme: 16:59:59 AA

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta net 116 milyon dolarlık hisse senedi aldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık menkul kıymet istatistikleri açıklandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 3-7 Nisan haftasında net 116 milyon dolarlık hisse senedi, 487,3 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 2,1 milyon dolarlık Özel Sektör Tahvil ve Bonosu (ÖST) aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin bir önceki hafta 40 milyar 563,9 milyon dolar olan hisse senedi stoku, söz konusu haftada gerçekleştirilen net alışa karşın hisse senedi değerlerindeki azalışın etkisiyle 39 milyar 640,3 milyon dolara geriledi. BIST 100 endeksi geçen hafta dolar bazında yüzde 3,02 düşüş kaydetmişti.

Yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, aynı dönemde yapılan 487,3 milyon dolarlık net alışa karşın 26 milyar 253,5 milyon dolardan 26 milyar 209,8 milyon dolara indi.

Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ÖST stokları ise gerçekleştirdikleri 2,1 milyon dolarlık net alışla 831,5 milyon dolardan 833,7 milyon dolara yükseldi.

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