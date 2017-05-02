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Borsa rekorunu yeniledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 95.330,25 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı

02 Mayıs 2017 Salı, 12:11:38 Güncelleme: 12:12:01

Yeni haftaya, dün resmi tatil olması nedeniyle bugün başlayan Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi, geçen hafta kapanışına göre yüzde 0,6 artarak 95.330,25 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Küresel piyasalarda artan risk iştahı ile haftaya pozitif bir başlangıç yapan BIST 100 endeksi, gördüğü en yüksek seviye rekorunu kırmasının ardından saat 11.40 itibarıyla 95.200 seviyelerinde dengelendi.

Analistler, geçen haftanın son işlem gününde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya'nın açıklamalarının, piyasalara, sıkı duruşun korunacağı mesajını vermesi ve küresel piyasalarda artan risk iştahının, döviz kurlarında düşüşü, pay piyasalarında ise alımların güçlenmesini sağladığını ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın hafta sonu yaptığı açıklamada Kuzey Kore ile ilgili yumuşak bir ton kullandığını, bunun da yatırımcıların risk algısını azalttığını aktaran analistler, buna bağlı olarak gelişmekte olan ülke varlıklarına talebin arttığını kaydetti.

Analistler, dolar/TL'nin yılın en düşük seviyesine gerilediğine dikkati çekerek, düşüş eğiliminin devam etmesi durumunda BIST 100 endeksinde yeni hedeflerin 95.500 ve 97.700 seviyeleri olacağını tahmin etti.

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