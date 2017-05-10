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Borsa rekora devam ediyor

BIST 100 endeksi, gördüğü en yüksek seviye ve kapanış rekorlarını 96.194,20 puana taşıdı

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 18:22:49 Güncelleme: 18:30:35 AA

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi rekorlarına devam ederek, günü 96.194,20 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesinden kapandı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 870,82 puan artarken, toplam işlem hacmi 6,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,74, holding endeksi yüzde 0,47 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,05 ile ticaret, en çok gerileyen ise yüzde 1,01 ile orman, kağıt, basım oldu.

Küresel piyasalarda artan risk iştahı yatırımcıların dolar talebini azaltırken, gelişmekte olan ülke varlıklarına ilgiyi yükseltti. Buna paralel dolar/TL yaklaşık yüzde 1 değer kaybederek 3,59'un altına geriledi, BIST 100 endeksi ise günün ikinci yarısında güçlenen alımlarla tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 96.194,20 puana kadar çıktı ve günü bu seviyeden tamamladı.

Analistler, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi'nin, enflasyonu destekleyecek önemli miktarda parasal genişlemeye hala ihtiyaç olduğunu söylemesinin risk iştahını artıran faktörlerden biri olduğunu belirterek, bununla birlikte ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarına ilişkin iyimserliğin de şirket karlılıklarına ilişkin beklentiler üzerinden pay piyasalarını desteklemeye devam ettiğini ifade etti.

 

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