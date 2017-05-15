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Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,60 yükselişle 95.569,29 puandan başladı

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 10:29:38 Güncelleme: 10:34:19 AA

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,60 yükselişle 95.569,29 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi 572,94 puan artarken, bankacılık endeksi yüzde 0,75, holding endeksi yüzde 0,43 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,45 ile ulaştırma, tek gerileyen ise yüzde 0,52 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Cuma, güne pozitif bir başlangıç yapan ve 95.742,42 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, kar satışlarının etkisiyle düşüşe geçti ve önceki kapanışa göre yüzde 0,12 değer kaybetse de 94.996,35 puan ile tarihinin en yüksek haftalık kapanışını yaptı.

Analistler, bu hafta ABD ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşme ve ABD ile Avrupa'da açıklanacak makroekonomik verilerin piyasaların odak noktasında olacağını kaydetti.

Bugün, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) beklenti anketi, yurt dışında ise ABD'de New York Fed imalat sanayi verisinin piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını ifade eden analistler, teknik açıdan endekste 95.000 seviyesinin destek, 96.500'in direnç konumuna geldiğini bildirdi.

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