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Bimeks hisselerinde 'ortaklık' yükselişi

Bimeks'in şirketin ticari kapasitesinin eski düzeyine çıkarılması için muhtelif çözüm alternatifleri üzerinde çalıştığını ve muhtemel ortaklık seçeneklerini değerlendirdiğini duyurması hisselerde sert bir yükseliş yaşanmasını sağladı. Dün yüzde 20 prim yapan hisse bugün de yüzde 7'ye yakın bir yükselişle işlemlerine devam ediyor

19 Temmuz 2017 Çarşamba, 12:39:03 Güncelleme: 12:49:23 HABERTURK.COM

Şirket ayrıca tahvil borçlarının yapılandırılması için de görüşmelere başladığını açıkladı.

Bimeks, finansal yapısının güçlendirilmesi amacıyla finansal kuruluşlarla mayıs ayında yapılandırma sözleşmesi yapmış ve tahvil borçları dışındaki bütün finansal borçlarını bir yılı ödemesiz 6 yıllık bir ödeme planıyla uzun vadeye yaymıştı.

Yapılandırılacak tahvillerin mevcut faiz oranları değiştirilmeyeceği; ek güvence olarak da yapılandırılan tahvil borcunun tamamına grup şirketi Serbim Bilgisayar’ın kefaletinin tesis edileceği belirtildi.

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