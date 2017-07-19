Şirket ayrıca tahvil borçlarının yapılandırılması için de görüşmelere başladığını açıkladı.
Bimeks, finansal yapısının güçlendirilmesi amacıyla finansal kuruluşlarla mayıs ayında yapılandırma sözleşmesi yapmış ve tahvil borçları dışındaki bütün finansal borçlarını bir yılı ödemesiz 6 yıllık bir ödeme planıyla uzun vadeye yaymıştı.
Yapılandırılacak tahvillerin mevcut faiz oranları değiştirilmeyeceği; ek güvence olarak da yapılandırılan tahvil borcunun tamamına grup şirketi Serbim Bilgisayar’ın kefaletinin tesis edileceği belirtildi.
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