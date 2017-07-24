Ceros Menkul değerler'den konuyla ilgili açıklamada, "Şirketimizin faaliyetleri, kendi talebimiz üzerine Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30/06/2015 tarih ve 14 Sayılı toplantısında alınan karar gereği bir yıl süreyle geçici olarak durdurulmuştur" denildi.

ÜÇ KERE EL DEĞİŞTİRDİ1

1986 yılında Naci Bakır Menkul Değerler olarak faaliyete geçen aracı kurum, 1993 yılında Prestij Menkul Değerler unvanını aldı. 2003 yılında ise Bankpozitif tarafından satın alındı ve ünvanı Pozitif Menkul değerler olarak değişti.

21 Şubat 2011 tarihinde ise Bankpozitif hisselerinin tamamını devretti. Halihazırda şirket hisselerinin yüzde 85’lik kısmı Ceros Holding AG’ye ait durumda.

Ceros Menkul Değerler'in Almanya'daki ana şirketi CEROS, ülkenin önde gelen aracı kurum ve portföy yönetim şirketlerinden biri. CEROS, Almanya, Amerika, İsviçre ve Türkiye ofisleriyle yatımcılara hizmet veriyor.

FİNANS PİYASALARINDA YAPRAK DÖKÜMÜ

Forex piyasasında yapılan değişiklikler işlem hacmini ve katılımcı sayısını çok büyük oranda düşürdü. Yapılan tebliğ değişikliği sonrasında foreks piyasasında günlük işlem hacmi 44 milyar TL'den yaklaşık 9-10 milyar TL'ye, yatırımcı sayısı da 21 bin 679'dan 6 bin 487’ye geriledi.

Piyasanın daralmasıyla son aylarda bir çok aracı kurum faaliyetlerine son verdi. ATİG, Referans Menkul, Ekspres Yatırım, Saxo Capital, Destek Menkul, XB Menkul Değerler ve Taksim Yatırım son aylarda faaliyetlerini durduran kurumlar arasında yer alıyor.

Ceros Menkul Değerler

Forekste yaprak dökümü

Ceros Menkul Değerler kapanıyor