Borsa haftaya yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi 220.83 puan artarken, bankacılık endeksi yüzde 0.11, holding endeksi ise yüzde 0.21 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en çok kazandıran yüzde 0.74 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Geçen haftanın son işlem gününde 107.500-108.300 bandı arasında dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, Avrupa borsalardaki düşüşlerin negatif etkisiyle günü yüzde 0,64 azalışla 107.699,72 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, cuma günkü düşüşe karşın önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,80 değer kazanarak tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirdi.

Analistler, bugün yurt içinde dış ticaret, yurtdışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini dile getirdi.

Siyasi gelişmeler ile jeopolitik risklerin de piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 109.000 seviyesinin direnç, olası düşüşlerde ise 106.500 ve 105.700 seviyelerinin destek konumuna gelebileceğini belirtti.

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