Borsa ilk yarıda rekor tazeledi

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 756.23 puan artarken, toplam işlem hacmi 2.6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0.84, holding endeksi yüzde 0.34 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5.90 ile madencilik, tek gerileyen ise yüzde 0.44 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Küresel piyasalarda artan risk iştahının etkisiyle tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 109.556,70 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını önceki kapanışa göre yüzde 0.70 artışla 109.301,54 puandan tamamladı.

Analistler dünya borsalarının, artan risk iştahının etkisiyle haftanın ilk gününde alış ağırlıklı bir seyir izlediğini belirterek, öğleden sonra veri gündeminin zayıf olması nedeniyle hisse bazlı hareketlerin önce çıkacağını ifade etti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 110.000 puanın direnç olarak önce çıktığını belirten analistler, olası geri çekilmelerde ise 107.500 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu dile getirdi.

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