Borsa günün ilk yarısında yüzde 1.14 değer kaybetti

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 1.214,71 puan değer kaybetti. Dün, 106.913,26 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 209,46 puan ve yüzde 0.20 artışla 107.122,72 puandan başladı. Endeks en düşük 104.939,35 puanı, en yüksek ise 107.924,49 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0.97, hizmetler endeksi yüzde 1.01, sanayi endeksi yüzde 1.47, teknoloji endeksi ise yüzde 2.28 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 54'ü değer kazandı, 331'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Koza Anadolu Metal, İpek Doğal Enerji, Kardemir (D) ve Park Elektrik oldu.

ALTININ ONSU 1.269,57 DOLAR SEVİYESİNDE

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında işlem gören gösterge kağıdı 15 Mayıs 2019 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.10 itibarıyla basit getirisi yüzde 11.42, bileşik getirisi yüzde 11.75 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda euro/dolar paritesi 1.1705, sterlin/dolar paritesi 1.2879, dolar/yen paritesi 110.86 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 3.5310 liradan, euro 4.1350 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.269,57 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 51.10 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul 100 Endeksi

borsa istanbul açılış

borsa istanbul kapanış

Borsa İstanbul ilk yarı