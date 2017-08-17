TL'ye her gün bayram

Gazete Habertürk'ten Rahim Ak'ın haberine göre; önceki gün yüzde 2’nin üstünde gerileyen Borsa İstanbul dün de güne yüzde 2’nin üstünde kayıpla başladıktan sonra toparlandı. Borsa, 7 Ağustos’ta çıktığı 109 bin 781 seviyesine göre dün yüzde 4.4 düşerek 105 binin altına indi. Daha sonra toparlanarak 106 bin 862 puandan günü tamamladı.

Borsa İstanbul yılbaşında ABD’de faiz artışlarının sınırlı kalacağı ve Başkan Donald Trump’ın seçim vaatlerinin aksine ekonomik büyümeyi istediği gibi büyütemeyeceği beklentileri ile birlikte gelişmekte olan ülkelere para akışının başlamasının ardından 7 Ağustos’a kadar yüzde 53 değer kazandı. Borsa 71 bin 793 seviyesinden başladığı yükselişine önceki gün ve dün de ilk seansta ciddi bir es verince bu kez piyasada ‘artık trend dönüyor’ endişesi yarattı. Borsa İstanbul’daki düşüşte önceki gün CHP Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın hakkında soruşturma açılmasının etkisi de büyük oldu. Ancak bu olayın aşırı yükselen borsaya kâr realizasyonu için bahane olduğu değerlendirmeleri de azımsanmayacak oranda.

HER YÜKSELİŞTE SATIYORLAR

Dolar ise AB’den gelen veriler dolar lehine olmasına rağmen Türk Lirası karşısında her seferinde geri geliyor. Bunda ilk etken Merkez Bankası’nın geç likidite penceresi aracılığı ile belirlediği fonlama faizini yüzde 12’ye çıkarması.

Önceki gün ABD’de olumlu gelen perakende satış rakamları, New York FED imalat endeksi ve konut fiyatları doların değer kazanmasını sağladı. Dolar da CHP Milletvekili Akaydın’a soruşturma haberinin ardından 3.55’in üstüne çıktıktan sonra yeniden geriledi ve 3.5179’a kadar indi.

Bu düşüşte 10 güne çıkarılan bayram tatilinin etkisi de büyük oldu. Bir yandan kişilerin ve fonların 10 günlük bayram tatilinde dolar bozdurup 10 günlük vade ile TL yatırımı yapmaları sonucu elde edeceği yüksek gelir (carry trade) diğer yandan şirketlerin ve kişilerin bayram tatili için dolar bozması kuru aşağı çekiyor. Profesyoneler de bu beklenti ile doların düşeceğine yönelik pozisyon alıyor.