Borsa yeni güne nasıl başladı?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,41 düşüşle 106.389,74 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi 435,59 puan azalırken, bankacılık endeksi yüzde 0,43 ve holding endeksi yüzde 0,12 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,30 ile finansal kiralama, faktoring, en fazla gerileyen ise yüzde 1,15 ile elektrik oldu.

Dün güne pozitif başlayan ve 107.678,82 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen satışlarla düşüşe geçerek 106.412,35 puana kadar geriledi. Kapanışa doğru kayıpların bir kısmını telafi eden endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,03 azalışla 106.825,33 puandan tamamladı.

Analistler, dün Barcelona'da meydana gelen terör saldırısının uluslararası terörü gündemin ilk sırasına taşıdığını, buna bağlı olarak küresel piyasalarda risk iştahının azaldığını söyledi.

Azalan risk iştahının etkisiyle dünya pay piyasalarının satış ağırlıklı bir seyir izlediğini ifade eden analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi ödemeler dengesi ve ABD Michigan güven endeksi verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan endekste 105.500 seviyesinin destek, 107.500 seviyesinin ise direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

borsa

piyasalar