Borsa İstanbul
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Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0.10 azalışla 108.504,03 puandan tamamladı

22 Ağustos 2017 Salı, 13:18:12 Güncelleme: 13:20:35 AA

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 110.84 puan azalırken, toplam işlem hacmi 2.6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0.20, holding endeksi yüzde 0.38 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6.16 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 1.27 ile orman, kağıt, basım oldu.

Bugüne yükselişle başlayan ve 109.147,48 puanı gören BIST 100 endeksi bu seviyeden gelen satışlarla gerileyerek analistlerin destek olarak niteledikleri 108.500 puanın üzerinde dengelendi.

Analistler, öğleden sonra veri gündeminin zayıf olduğunu belirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 108.500 ve 107.000 seviyelerinin destek, 109.500 ve 110.320 seviyelerinin ise direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

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