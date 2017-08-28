Fitch, Katar'ın notunu AA-'ye indirdi

Fitch kararın gerekçesinde, Katar’a bazı Körfez ülkelerinin uyguladığı yaptırımların bir süre daha çözülecek gibi görünmediğini bildirdi. Ülke notunu AA’dan bir kademe indiren Fitch, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Krizin çözümü için uluslararası aracılık çabaları devam ediyor ama önemli bir gelişme sağlanamamış durumda. Ambargoların finansal ve ekonomik etkisinin ne boyutta olduğu tam olarak net değil, ayrıca beklenenden daha uzun da sürebilir. Katar bankalarından yabancı çıkışının devam etmesini bekliyoruz"

Fitch 2016’da yüzde 2,2 büyüyen Katar’ın bu yıl yüzde 2, gelecek yıl yüzde 1,3 büyümesini bekliyor.

Business HT

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Katar notu

Fitch Katar notu