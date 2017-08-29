Borsa günün ilk yarısında geriledi

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 701,55 puan azalırken, toplam işlem hacmi 1.7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1.11, holding endeksi yüzde 0.58 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2.35 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 1.14 ile ulaştırma oldu.



Küresel piyasalarda Kuzey Kore'nin füze denemeleri nedeniyle azalan risk iştahı pay piyasalarında satış baskısını artırdı. Güne dünya borsalarına paralel düşüşle başlayan BIST 100 endeksi, 109.444,68 puanı görmesinin ardından günün ilk yarısında 109.500 üzerinde dengelendi.



Analistler, öğleden sonra ABD'de açıklanacak konut fiyat endeksi ve tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 110.500 seviyesinin direnç, 107.500 seviyesinin destek konumunda olduğunu ifade etti.

borsa istanbul açılış

borsa istanbul kapanış

Borsa İstanbul 100 Endeksi

Borsa İstanbul