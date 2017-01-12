Dolar dün akşam 3.94 TL'yi aşarak tarihi zirvesini gördü. Kurlar bugün hem Merkez Bankası'nın haftalık repo ihalesi açmaması hem de gelişmekte olan para birimlerindeki değer artışının etkisiyle 3.80 TL'nin altına indi.

Peki yılbaşından bu yana kurlarda yaşanan hızla artışta vatandaşlar nasıl bir strateji izledi?

Merkez Bankası'nın verilerine göre, yurtiçi yerleşiklerin mevduat bankalarında tuttukları döviz tevdiat hesaplarında yılın ilk haftasında 3.5 milyar dolarlık erime oldu. Vatandaşlar bankalarda tuttukları döviz hesaplarında 30 Aralık- 6 Oacak haftasında 848 milyar dolar, euro hesaplarında ise 2 milyar 206 milyon euro satış gerçekleştirdi.

15 Temmuz'daki darbe girişiminden bu yana ise döviz hesaplarındaki satış tutarı 13 milyar doları aştı. 15 Temmuz'da 147 milyar 238 milyon dolar olan mevduat bankalarındaki döviz hesaplarının tutarı, 6 Ocak'ta 133 milyar 864 milyon dolara geriledi. Başka bir ifadeyle vatandaşlar 15 Temmuz'dan bu yana tam 13 milyar 374 milyon dolarlık döviz satışı yaptı. Bu tutarın 11.1 milyar dolarlık kısmı dolar hesaplarından kaynaklandı.