FED'in kritik faiz kararı açıklandı

Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC), Çarşamba günü yaptığı açıklamada faiz aralığını yüzde 0.5 - 0.75'te tuttuğunu bildirdi. ABD Merkez Bankası, işgücü piyasasının ılımlı büyümenin olduğu bir ortamda güçlenmeye devam ettiğini bildirirken, istihdamdaki artışın "sağlam" olduğunu ve işsizliğin düşük seviyede kaldığını bildirdi.

ABD Merkez Bankası'nın açıklamasında, iş yatırımının "yumuşak" kaldığı belirtilirken, yakın dönemli risk görünümünün "genel olarak dengeli" olduğu tekrar edildi.

Yapılan açıklamada, ABD'de tüketici harcamalarının ılımlı bir şekilde artmaya devam ettiği belirtilirken enflasyonun geçtiğimiz çeyreklerde artmasına rağmen hala yüzde 2 hedefinin altında olduğu ve piyasa bazlı enflasyon göstergelerinin düşük seyrettiği bildirildi. Yüzde 2'lik enflasyon hedefine ise orta vadede ulaşılacağı öngörülürken bu hedefe ulaşılana kadar genişlemeci para politikasının sürdürüleceği kaydedildi.

Fed, iskonto oranını yüzde 1.25 oranında sabit tuttu.