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17 NİSAN 2017
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DÖVİZ

Dolar referandumdan sonra düşüşe geçti

Referandumda resmi olmayan sonuçların yüzde 51'in üzerinde "evet" oylarının önde olduğunu ortaya koyması ardından dün gece yönünü aşağı çeviren dolar/TL, bu sabah ilk işlemlerde 3.64 TL seviyesinin altına sarktı. Dolar saat 08.55 itibariyle 3.6530 TL seviyesinde bulunurken, 09.35 itibariyle de 3.6650 TL seviyelerine çıktı.

17 Nisan 2017 Pazartesi, 08:58:42 Güncelleme: 09:37:31 Reuters

Cuma gecesi elektronik işlemlerde ani bir yükselişle 3.74 seviyesini aşan ve 3.7220 seviyesinden kapanan dolar/TL dün gece yarısından hemen önce 3.6325/3.6400 seviyesinde işlem gördü.

Dolar/TL bu sabah ise 3.6364/3.6408 seviyesinde açılmasının ardından önce 3.65 TL seviyelerinde dengelendi, arkasından gelen alımlarla 3.66 TL seviyesinin üzerine çıktı. 

Öte yandan İstanbul serbest piyasada euro da 3.8780 liradan haftaya başladı, ardından 3.8950 TL'ye çıktı. Cuma günkü kapanışta euronun satış fiyatı 3.9220 lira olmuştu.

Referandum sonuçlarının ardından analistler erken seçim olasılığının azalmasıyla dolar/TL'de dün ilk işlemlerde görülen düşüşün bugün de devam etmesini bekliyor.

"BUGÜN GÖSTERGE DEĞİL, YARINA BAKMAK LAZIM"

ING Bank Döviz Masası Müdürü Burçin Metin, Bloomberg HT'ye yaptığı açıklamada, içerideki fiyatlamaların beklentiler doğrultusunda olduğunu ifade etti.

Cuma gece saatlerdeki hareketten ve doların 3.71'lere çıkmasının ardından 3.62 seviyesine kadar bir düşüş yaşandığını kaydeden Metin, "Bugün tatil nedeniyle Avrupa'da birçok piyasa kapalı. Bu nedenle içeride likidite çok düşük. Bugünü gösterge olarak almamak lazım. Asıl etkiyi yarından sonra göreceğiz. Sonuçta piyasanın üzerindeki belirsizlik kalkmış durumda ve piyasa biraz daha iyi olmak istiyor. Yarından sonra biraz daha pozitif olabileceğini düşünüyorum. Sonrasını ise siyaset tarafındaki gelişmeler belirleyecek" dedi.

 

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