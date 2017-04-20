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Türk halkı 66 para birimini takip ediyor

Türk halkının en çok takip ettiği yabancı para birimleri sırasıyla dolar, euro, sterlin yer alırken, tam 66 ülkenin para birimini de yakından takip ediyor

20 Nisan 2017 Perşembe, 15:34:52 Güncelleme: 16:35:23 İHA

Türkiye'nin finans internet sitelerinden Doviz.com, piyasalarda en çok takip edilen para birimlerini açıkladı. İlk üçte dolar, euro ve sterlin yerini alırken Türk halkı tam 66 ülkenin para biriminin takip edildiğini açıkladı.

Verilerine göre, günde yaklaşık 260 bin kişi döviz piyasalarındaki hareketi yakından takip ederken, dolar, euro ve sterlinin ardından sırasıyla İsviçre frangı, Kanada doları ve Japon yeni Türk halkının odağında yer aldı.

En çok takip edilen döviz kurları listesinde dolar aylık 5 milyon 434 bin 761 tıklanmayla birinci sırada yer alırken, euro 1 milyon 623 bin 962 kez tıklanarak ikinci oldu. Dolar ve euro dışında merak edilen döviz kurlarında ise ilk sırada İngiliz sterlini yer aldı. Sterlin'deki değişimi takip edenler tam 259 bin 665 kez tıklandı.

Sitenin kullanıcıları tarafından en çok takip edilen döviz kurları listesinde dolar, euro ve sterlinin ardından sırasıyla 50 bin 505 kişi İsviçre frangına bakarken, bu rakam Kanada dolarında 40 bin 702, Japon yeninde ise 31 bin 774 oldu.

Listenin son sıralarında ise aylık 19 bin 536 kez tıklanan Avusturya doları, 18 bin 294 kez tıklanan Rus rublesi ve 15 bin 250 Suudi Arabistan riyali yer aldı.

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