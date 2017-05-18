Dolar fiyatları ne kadar oldu? (18.05.2017)

ABD'de giderek artan siyasi belirsizlikler piyasaları sarsarken, dolardaki küresel değer kaybına rağmen azalan risk iştahına paralel olarak dolar/TL yükseliyor.

Gelişmekte olan ülke para birimleri genelinde bir değer kaybı gözlenirken, piyasalar ABD'deki gelişmeleri ve risk iştahının seyrini izleyecek.

İstanbul serbest piyasada dolar 3.59, euro ise 4.00 liradan güne başladı. Kapalıçarşı'da 3,5950 liradan alınan dolar 3.59 liradan satılıyor. 4.050 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 4.070 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,56 lira, euronun satış fiyatı ise 3.96 lira olmuştu.

3.53 TL'YE KADAR GERİLEMİŞTİ

ABD'de Cuma günü açıklanan ve beklentilerin altında kalan verilerin Fed'in Haziran ayı ardından beklenen faiz artışlarına ilişkin kuvvetli bir sinyal içermemesi gelişmekte olan ülke para birimlerinde iyimserliğe neden olmuş, dolar/TL de yönünü aşağı çevirerek 3.53'lü seviyelere gerilemişti.

ABD BORSASINDA SERT DÜŞÜŞ

New York borsası, ABD Başkanı Donald Trump hükümetiyle ilgili endişelerinin artmasıyla son 8 ayın en kötü performansını sergileyerek günü sert düşüşle tamamladı.

Dow Jones Sanayi Endeksi 372,82 puan (yüzde 1,78) azalışla 20.606,93 puan, Standard & Poor's 500 Endeksi 43,64 puan (yüzde 1,82) düşüşle 2.357,03 puandan kapandı.

Nasdaq Teknoloji Endeksi de 158,63 puan (yüzde 2,57) değer kaybederek 6.011,24 puana geriledi.

Böylece, Dow Jones ve Standard & Poor's 500 endeksleri 9 Eylül'den bu yana en sert günlük düşüşünü yaşarken, Nasdaq Teknoloji Endeksi de 24 Haziran'dan beri en kötü günlük performansını ortaya koydu.

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