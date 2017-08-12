ABD ve Kuzey Kore gerginliği pahalıya mal oldu

Dünya borsaları 2017’nin en kötü haftasını geride bıraktı. Yaz etkisiyle yavaşlayan işlem hacmine ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore Lideri Kim Jong'un arasındaki nükleer savaş kavgası eklenince yatırımcıların risk iştahı bir anda kaçtı. Gazete Habertürk'ten Mahmut Sancak'ın haberine göre; dünya genelinde endeksler yüzde 2’lere yaklaşan kayıplar yaşarken geride kalan hafta içerinde küresel borsalarda toplam 1 trilyon dolarlık piyasa değeri buhar oldu.

Jeopolitik gelişmeleri endişeyle izleyen yatırımcılar güvenli limanlara yönelirken altının onsu üç gün içerisinde yüzde 2 oranında artış gösterdi. Endişeler altının onsunu dün gün içerisinde 1291 dolara kadar yükseltti. ABD piyasalarında rekor üzerine rekor kıran Dow Jones Endeksi uzun bir aradan sonra ilk defa düşüşe geçerek 22 bin puanın altına indi. Atom bombası ilk olarak 1945 yılında Japonya’nın Hiroshima ve Nagazaki kentintlerine atıldı. Tarihte görülmemiş bir yıkıma neden olan bu silahlar geçen seneler içerisinde çok daha yıkıcı hale getirildi.

HİROŞİMA’YA ATILANIN TAM 4 BİN KATI

Günümüzde var olduğu bilinen 60 megatonluk (MT) bir hidrojen bombasının yıkım gücünün Hiroşima’ya atılanın tam 4 bin katı olduğu belirtiliyor. İşin en korkutucu tarafı ise dünya üzerinde bu bombalardan en az 8 bin adet olması. Ve eğer dünyanın herhangi bir noktasına bu bombalardan bir tane bile atılacak olursa yıkıma uğrayan sadece saldırıya uğrayan ülke değil dünyanın tamamı olacak. Radyoaktif serpintiden iklim değişikliğine kadar pek çok yan etki dünyanın geri kalanını etkileyecek. Tüm hidrojen bombalarının patlatılması halinde ise dünya üzerindeki yaşam tam 35 defa yok edilecek.

SİLAH ŞİRKETLERİ RESTLEŞMENİN KAZANANI OLDU

Kuzey Kore ve ABD’nin karşılıklı restleşmesinden en çok ABD’li silah şirketleri kazançlı çıktı. Tarafların söz düellosunda özellikle Northrop Grumman, Raytheon, Rockwell Collins, Boeing ve Lockheed Martin gibi silah devlerinin hisse yükseliş oranları zaman zaman yüzde 20’lere ulaştı. Dünyanın en büyük silah üreticilerinden ABD’li Northrop Grunnman ülkenin deniz kuvvetleri için yeni çok amaçlı savaş uçağını geliştiriyor. 2025’ten itibaren kullanıma alınması beklenen uçağın tamamen görünmez olması bekleniyor. Uçağın silah sistemlerinde ise geleneksel ısıya duyarlı roketler yerini 30 kW’lık lazer toplarına bırakacak. Kuzey Kore’nin peş peşe nükleer testler yapması ve geliştireceği olası yeni bir roket teknolojisiyle nükleer başlıkları ABD’ye kadar gönderme ihtimali ABD hükümetini harekete geçirdi.

Nükleer başlıkları saatte 21 bin kilometre hızla taşıması beklenen yeni nesil hipersonik roketlerin, bir saatten daha kısa bir sürede dünyanın herhangi bir noktasına ulaşacağı belirtiliyor. Diğer yandan Soğuk Savaş döneminin en gizli silahlarından biri olarak tanımlanan SR 71 (Blackbird) casus uçağının ikinci nesli geliştiriliyor. Saatteki hızı 6400 km/h (Mach 6) olarak açıklanan SR 72’nin 24 bin metreden uçması bekleniyor. Normal yolcu uçaklarının uçuş yüksekliği 10 bin metre seviyesinde bulunuyor. İlk prototip SR 72’nin 2023’te üretileceği ve kullanıma alınmasının ise 2030’da olacağı belirtiliyor.

ABD ELEKTROMANYETİK VE LAZERLİ SİLAH GELİŞTİRİYOR

Elektromanyetik (EM) silahların barut dönemini bitirip yeni bir dönemi başlatmaları bekleniyor. Bu silahlar ateşleme için barut yerine elektrik mıknatıslarının yarattığı manyetik alanı kullanıyor. Böylece ateşleme kavramı da yerini fırlatmaya bırakıyor. EM’lerin fırlattığı savaş başlığı da geleneksel savaş başlıkları gibi barut veya nükleer içerik barındırmıyor. Fırlatılan başlık saatte 6000 – 7000 kilometre hıza ulaştığı için hedefte oluşan hasar tamamen kinetik enerji yardımıyla oluyor. Kıyaslama yapma bakımından halen kullanımda olan patlayıcı içeren bir Tomahawk füzesinin ulaştığı en yüksek hız saatte 880 km seviyesinde.