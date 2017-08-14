Dolar tahmininde sert düşüş

Merkez Bankası, finansal ve reel sektörde karar alıcı, uzman kişiler, profesyoneller ile yabancı finans kuruluşlarının uzmanları arasından seçilen katılımcılarla gerçekleştirdiği ve bu katılımcıların beklentilerini yansıtan Ağustıos ayı Beklenti anketi sonuçlarını açıkladı.
Buna göre yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anketteki yüzde 9.49'dan yüzde 9.46'ya geriledi. Yıl sonu dolar tahmini 3.7492 TL'den 3.7199 TL'ye düştü. Yıl sonu büyüme beklentisi ise yüzde 4.1'den yüzde 4.4'e yükseldi.
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YORUMLAR 13
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Misafir 4 dakika önceHa ha. Tam tersi olur her zaman.00
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Misafir 7 dakika önce4 TL OLACAK ALINNNNNNNNNNNNNNN00
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Misafir 9 dakika önceGünden güne fakirleşiyoruz...Maalesef ayın sonu zor geliyor, tasarruf etmek şöyle dursun taksit taksit borç ödüyor vatandaş...00