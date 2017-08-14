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DÖVİZ

Dolar tahmininde sert düşüş

Merkez Bankası'nın (TCMB) Ağustos beklenti anketine göre yıl sonu dolar tahmini 3.7492 TL'den 3.7199 TL'ye geriledi

14 Ağustos 2017 Pazartesi, 14:47:53 Güncelleme: 15:06:43

Merkez Bankası, finansal ve reel sektörde karar alıcı, uzman kişiler, profesyoneller ile yabancı finans kuruluşlarının uzmanları arasından seçilen katılımcılarla gerçekleştirdiği ve bu katılımcıların beklentilerini yansıtan Ağustıos ayı Beklenti anketi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anketteki yüzde 9.49'dan yüzde 9.46'ya geriledi. Yıl sonu dolar tahmini 3.7492 TL'den 3.7199 TL'ye düştü. Yıl sonu büyüme beklentisi ise yüzde 4.1'den yüzde 4.4'e yükseldi.

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YORUMLAR 13
  • Misafir 4 dakika önce
    Ha ha. Tam tersi olur her zaman.
  • Misafir 7 dakika önce
    4 TL OLACAK ALINNNNNNNNNNNNNNN
  • Misafir 9 dakika önce
    Günden güne fakirleşiyoruz...Maalesef ayın sonu zor geliyor, tasarruf etmek şöyle dursun taksit taksit borç ödüyor vatandaş...
Tüm yorumları göster(13)
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