Dolarda erken bayram

ABD’deki siyasi gelişmelerle yön bulan ve geçen hafta 3.55 TL’ye dayanan dolarda adeta ‘erken bayram’ yaşanıyor. Gazete Habertürk'ten Sefer Yüksel'in haberine göre; haftanın ilk işlem gününe 3.5185 TL’den başlayan dolar, 3.4920 TL’ye kadar gerileyerek 27 Haziran’dan sonra en düşük seviyeye geldi. Türk Lirası dün açık ara dolara karşı en fazla değer kazanan gelişmekte olan ülke parası oldu. Bu haftanın veri akışı açısından sakin bir hafta olduğunu ve yatırımcının da bunu fırsat olarak gördüğünü ifade eden bankacılar, uzun bayram tatili öncesi beklentilerin önceden satın alındığını kaydediyor.

‘ŞİMŞEK’İN MESAJLARI ETKİLİ’

Analistler, erken seçimin konuşulduğu bir dönemde Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in verdiği bir röportajda yüzde 5 üzerinde büyümenin sürdürülebilir hale gelmesinin yapısal reformların ve demokratikleşme sürecinin şartlar ne olursa olsun gerçekleştirileceği üzerinde durmasının piyasalardaki yükselişte etkili olduğunu belirtiyor. Asıl merak edilen konu ise kurun bu seviyelerde kalıcı olup olmayacağı. Son dönemde önemli miktardaki yabancı girişlerine karşın, ciddi anlamda lokal döviz talebi olduğunu ve bunun dolar/TL’nin 3.50-3.55 bandında sıkışmasına neden olduğunu hatırlatan bankacılar, kurda yaşanan düşüşlerin döviz ihtiyacı olan kurumlar açısından alım fırsatı sunduğunu kaydediyor.

1.7 MİLYAR DOLAR ÇIKIŞ YAŞANDI

Öte yandan ABD ve Kuzey Kore arasındaki gerginlik ile ABD’deki toplumsal iç gerginlik, gelişen piyasa fonlarına yönelik 21 haftadır süren girişleri durdurdu.

EPFR Global verilerine göre yatırımcılar, 16 Ağustos’ta sona eren haftada gelişen piyasa hisse senedi ve tahvil fonlarından 1.7 milyar dolar ile bu yılın en sert çıkışını gerçekleştirdi. Jeopolitik riskler, aylar süren yükselişin ardından yatırımcıların riski azaltmasında etkili oldu.

İKİ AY SONRA 3.49 TL

ASH: TL'DE GÜÇLÜ SEYİR SÜRECEK

Şubat başında, doların referandum sonrası 3 TL’ye düşmesini beklediğini söyleyen BlueBay Varlık Yönetimi’nin Stratejisti Timothy Ash, kurun 3.50 TL seviyesinde kalmasında iki ayrı trendin etkili olduğunu belirtti. Ash, içeride satış trendi söz konusu olan TL’de dışarıda ise yabancı yatırımcının ilgisinin olduğunu belirtti. Ash, 2018 yılında da TL’de güçlü seyir beklediğini sözlerine ekledi.

FBI: KRİPTOYLA BİLGİ ÇALIYORLAR

ABD Federal Soruşturma Bürosu’dan (FBI), borsacılara ağır suçlama geldi. Ünlü ekonomi gazetesi Financial Times’ta (FT) yer alan habere göre FBI, kriptolu uygulamalar üzerinden insider trading (içeriden öğrenilen bilgilerle alım satım) yapıldığı uyarısında bulundu. Insider trading’in kripto uygulamalarla gitgide büyüyen bir problem haline geldiğini belirten FBI’ın, dikkat çektiği uygulamalar ise Telegram, Signal ve WhatsApp.

BORSA İSTANBUL HIZ KESMİYOR

Doların Türk Lirası’na karşı değer kaybı borsa cephesinde de etkisini gösterdi. Yurtdışı borsalardaki genel düşüş eğiliminin aksine Borsa İstanbul dün yüzde 1.4 artışla 108 bin 677 puana kadar yükseldi. Böylece dün hem para birimi hem de borsa anlamında Türk piyasaları diğer gelişmekte olan ülkerden pozitif anlamda keskin şekilde ayrıştı