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2017 asgari ücret
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2017 Asgari ücret ne kadar oldu? Asgari ücret zammı ne kadar?

2017 asgari ücret zammı bugün Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenecek. İşte ilyonlarca işçinin beklediği asgari ücret zammı hakkında tüm detaylar...

29 Aralık 2016 Perşembe, 10:24:28 Güncelleme: 12:15:05

Milyonlarca işçinin dört gözle beklediği 2017 asgari ücret zammı bugün Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlendi. İşçiler, işverenler ve hükümet temsilcilerinden oluşan komisyon, 2017 asgari ücret fiyatını yapılan toplantıda belirledi. Peki 2017 asgari ücret ne kadar oldu? Asgari ücret zammı kaç TL? İşte tüm detaylar...

2017 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

Yeni asgari ücret rakamı tarafların zam oranı konusunda anlaşmasının ardından bugün Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlendi. 6,5 milyon çalışanı doğrudan etkileyen karar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu tarafından açıklandı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun son toplantısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu başkanlığında gerçekleştirildi.

Bakan Müezzinoğlu, toplantı sonrası yaptığı açıklamada net asgari ücretin bin 404 TL olduğunu açıkladı. Böylece asgari ücret 2017 yılı için brüt bin 777 lira 50 kuruş, net bin 404 lira oldu.

ESKİ ASGARİ ÜCRET NET BİN 300 LİRAYDI

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için brüt bin 647 lira, vergiler ve kesintiler düşüldüğünde net bin 300 lira 99 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlilerinde ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediği için net bin 399 lira 95 kuruş olarak hesaplanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti ise bir işçi için bin 935 lira 23 kuruş düzeyinde. Bunun bin 647 lirasını brüt asgari ücret, 255 lira 29 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 32 lira 94 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

2017 ASGARİ ÜCRET TABLOSU

ASGARİ ÜCRET 1.777 TL
GÜN 30
GÜNLÜK BRÜT ÜCRET 59.24 TL
AYLIK BRÜT ÜCRET 1.777 TL
İŞÇİ SGK PAYI ( % 14 ) 248.78 TL
İŞÇİ İŞSİZLİK SİGORTASI ( % 1 ) 17,77 TL
GELİR VERGİSİ MATRAHI 1.510,45 TL
GELİR VERGİSİ TUTARI ( % 15 ) 226,57 TL
DAMGA VERGİSİ ( %07,59 ) 13,48 TL
İŞÇİ KESİNTİLER TOPLAMI 506,60 TL
NET ELE GEÇEN ( AGİ’SİZ ) 1,270,73 TL
AGİ (Bekâr ve Çocuksuz) 133,27 TL
NET ELE GEÇEN ( AGİ DAHİL ) 1.404,00  TL
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YORUMLAR 1
  • Misafir 6 saat önce
    1600 tl olması lazım
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