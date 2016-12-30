Takside İstanbul’a New York tarifesi

İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Ulaşım Kordinasyon Merkezi’nin (UKOME) dün aldığı kararla taksilerde ödenecek en düşük ücret 3 lira 45 kuruştan 8 lira 75 kuruşa çıkarıldı. Yeni düzenlemeye göre, iki buçuk kilometreye kadar olan mesafelerde sabit ücret 8 lira 75 kuruş olarak belirlendi. 2 buçuk kilometreden sonraki mesafelerde ise mevcut taksimetre tarifesi uygulanmaya devam edilecek. Mevcut tarifeyle 2 buçuk kilometrelik mesafe 8 lira 70 kuruş tutuyorken, yeni uygulamaya geçilmesiyle 8 lira 75 kuruş tutuyor olacak. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Yahya Uğur, “UKOME’nin aldığı taban fiyat kararı dünya ortalamasındadır. Yeni düzenleme ile getirilen indi-bindi ücreti dünyanın önemli kentlerinde halihazırda zaten uygulanıyor” dedi. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası’nın verdiği bilgilere göre İstanbul taksilerinde yeni başlayacak 8.75 TL’lik indi-bindi ücretine karşın, Londra taksilerinde taban fiyat 11,18 TL, New York’ta 8.77 TL, Barcelona’da 8.41 TL ve Singapur’da 8.71 TL olarak uygulanıyor.

“KARAR TAKSİCİLERİ KORUMAK İÇİN ALINDI”

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı, yapılan değişikliklerin taksicileri kısa mesafelere karşı korumak için yapıldığını söyledi. Uğur, “UKOME şikâyetlerimiz doğrultusunda bir karar aldı. Alınan kararlardan memnunuz. Taksiciler çok sıra bekliyorlar ve sıra bekleyen bir taksicinin yemek ve su masrafı 10 TL’ye yaklaşıyor. Bu düzenleme ile taksici esnafı koruma altına alınmıştır” dedi. Yahya Uğur, alınan kararla birlikte taksi müşterisinin artacağını düşündüğünü söyledi. Uğur, kısa mesafeler konusunda taksicilere yeni yaptırımların uygulanacağını söyleyerek “Bu karara rağmen kısa mesafe için müşteri almak istemeyen taksi şoförlerine de ağır yaptırımlar getirildi. Bir taksici iki kere kısa mesafede yolcu kabul etmeme şikâyeti alırsa, taksi şoförünün lisansı 1 ay boyunca askıya alınacak ve taksici çalışamayacak” diye konuştu.

8.75 TL’YLE İLK ÜÇTEYİZ

Kişi başı milli gelir rakamları IM F’nin 2015 verilerinden alınmıştır. Şehirlerin taksi indibindi taban fiyatları İstanbul Taksiciler Esnaf Odası’ndan alınmıştır.

8.75 TL’LİK FİYATTA 2.5 KM BAZ ALINDI

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Yahya Uğur, İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Ulaşım Kordinasyon Merkezi’nin (UKOME) yaptığı yeni düzenlemenin dünya ortalamasında bir karar olduğunu değerlendirdi. Uğur, “Yeni düzenleme taksimetreye herhangi bir zam getirmedi. Düzenleme ile 2.5 kilometreye kadar olan mesafelerde 8.75 TL’den daha az ücret ödenemeyecek” dedi.

1X AKBANK, 1.5X TURKCELL, 2X ARÇELİK

YASAL PLAKA PAZARI 30 MİLYAR

Yanlış okumadınız... İstanbul’da 18 bin yasal taksi plakasının toplam değeri 30 milyar TL. Yani koskoca bir Akbank, iki Arçelik değerinde... Olur mu böyle şey demeyin. Sektörde yeni plaka ruhsatı verilmediği için fiyatlarda hiç gerileme olmadığı gibi aksine artış yaşanıyor. Üstelik yılda bine yakın da plaka alınıp satılıyor. Yani bu fiyatlardan öyle ya da böyle işlem geçiyor. Hatta son 3-4 yılda rakam bir hayli yükseldi. Rakam kâğıt üzerinde de olsa bir rekor. Türkiye’de kâğıt üzerinde böyle bir değeri olan belki de başka bir sektör bulunmaz. Satışı bırakın kiralaması bile para ediyor. Plaka sahibi bugün ortalama 6 bin 500 TL’den taksi plakasını işletilmek üzere başkasına kiralayabiliyor. Bu rakam da hareketli her yıl emlaktan fazla değerleniyor.

Gelelim gelirlere... Ortalama hesaplamalara göre de sektörün yıllık cirosu 5 milyar TL. Yani 1 taksi ortalama yılda 250 bin 300 bin arasında hasılat yapıyor. Hal böyle olunca da elbette Uber gibi dünya devi şirketler pazardan pay almak için Türkiye’de üs kuruyor. Üstelik bu pazarın yasal tarafı. Korsanları hesaba katmadan bile sektör kendi başına bir dev. Hesabın alt kalemlerine biraz baktığımızda çarpıcı detaylarla karşılaşmak mümkün. İstanbul’da ortalama bir taksinin günlük hasılatının 750 TL olduğu ifade ediliyor.

Bu rakamın yüzde 40’ı plaka sahibine kalıyor. Geri kalan tutardan yüzde 20’si yakıta harcanırken kalan da 2 taksi şoförü arasında paylaşılıyor. Elbette her taksi için bu rakamlar farklılık gösterebilir. Daha az kazanan da vardır, daha çok kazanan da. Ancak bizim hesaplarımız taksici esnafının verdiği bilgilere dayanarak ortalamalar üzerinden yapıldı.

Gece gündüz iki vardiya olmak üzere 2 soförle bir taksi isletildiginde plaka sahibinin eline hasılattan aylık ortalama 9 bin TL kalıyor. Yılda bu rakam 110 bin TL düzeylerini buluyor. Yani 1.6 milyon TL'lik plaka sahibine giderler hariç yılda en az 110 bin TL hasılat bırakıyor. Giderlerin artması hasılattan kalan kârı azalttıgı için de kalite problemleri bas gösteriyor. Bakımsız eski araçlar ve kötü hizmetin asıl kaynagı da bu oluyor.

Bir taksinin aylık en büyük giderini yakıt olusturuyor. Ortalama yakıt maliyeti 4 bin 500 TL'yi buluyor. Sigorta, kasko, bakım derken araç için ayda 6 bin 500 TL harcanıyor.

Yiğitcan YILDIZ / GAZETE HABERTÜRK