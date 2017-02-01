Emlak Konut'tan 'Güçlü Türkiye İçin Birlik Vakti' kampanyası başladı

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Emlak Konut GYO bünyesindeki 30 projedeki 15 bin konut için 31 Mart’a kadar geçerli olan kampanyada; 10 yıla yüzde 0,45 vade farkı 5 yıla ise ‘0’ vade farkı gibi uygun ödeme koşulları sunuluyor. Kampanyada ortalama 100 bin TL için kullanılacak kredilerde 240 ay için aylık ödeme 930 TL, 120 ay için ise 1.080 TL dolayında olacak.