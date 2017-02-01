EMLAK
Emlak Konut'tan 'Güçlü Türkiye İçin Birlik Vakti' kampanyası başladı
31 Ocak 2017 Salı, 13:03:47
| Güncelleme: 01 Şubat 2017 Çarşamba, 15:53:53
AA
Emlak Konut GYO, 30 projede 15 bin bağımsız bölümde geçerli ve 'tarihi' fırsatlar sunan 'Güçlü Türkiye İçin Birlik Vakti' isimli konut satış kampanyasını başlattı.
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İşte kampanya kapsamında Avrupa ve Anadolu yakasındaki projelerde yer alan 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 evlerin en düşük fiyatları, peşinatı ve 60-120-240 ay vadeli kredi taksit ödeme tutarları:
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İSTANBUL BÖLGESİNDEKİ DAİRE TİPLERİNE GÖRE EN DÜŞÜK DAİRE FİYATLARI VE TAKSİT TUTARI
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DAİRE TİPİ 1+1 İÇİN
SATIŞ BEDELİ 209.000 PEŞİNAT BEDELİ 10.450 VADELENDİRİLEN TUTAR 31.350 KREDİ TUTARI 167.200 60 AY İÇİN AYLIK TAKSİT TUTARI 2.786 120 AY İÇİN AYLIK TAKSİT TUTARI 1.806 240 AY İÇİN AYLIK TAKSİT TUTARI 1.556
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DAİRE TİPİ 2+1 İÇİN
SATIŞ BEDELİ 369.000 PEŞİNAT BEDELİ 18.450 VADELENDİRİLEN TUTAR 55.350 KREDİ TUTARI 295.200 60 AY İÇİN AYLIK TAKSİT TUTARI 4.920 120 AY İÇİN AYLIK TAKSİT TUTARI 3.189 240 AY İÇİN AYLIK TAKSİT TUTARI 2.747
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DAİRE TİPİ 3+1 İÇİN
SATIŞ BEDELİ 446.000 PEŞİNAT BEDELİ 22.300 VADELENDİRİLEN TUTAR 66.900 KREDİ TUTARI 356.800 60 AY İÇİN AYLIK TAKSİT TUTARI 5.947 120 AY İÇİN AYLIK TAKSİT TUTARI 3.854 240 AY İÇİN AYLIK TAKSİT TUTARI 3.321
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DAİRE TİPİ 4+1 İÇİN
SATIŞ BEDELİ 580.000 PEŞİNAT BEDELİ 29.000 VADELENDİRİLEN TUTAR 87.000 KREDİ TUTARI 464.000 60 AY İÇİN AYLIK TAKSİT TUTARI 7.733 120 AY İÇİN AYLIK TAKSİT TUTARI 5.012 240 AY İÇİN AYLIK TAKSİT TUTARI 4.319
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ANADOLU BÖLGESİNDEKİ DAİRE TİPLERİNE GÖRE EN DÜŞÜK DAİRE FİYATLARI VE TAKSİT TUTARI
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DAİRE TİPİ 1+1 İÇİN
SATIŞ BEDELİ 217.500 PEŞİNAT BEDELİ 10.875 VADELENDİRİLEN TUTAR 32.625 KREDİ TUTARI 174.000 60 AY İÇİN AYLIK TAKSİT TUTARI 2.900 120 AY İÇİN AYLIK TAKSİT TUTARI 1.879 240 AY İÇİN AYLIK TAKSİT TUTARI 1.619
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DAİRE TİPİ 2+1 İÇİN SATIŞ BEDELİ 322.000 PEŞİNAT BEDELİ 16.100 VADELENDİRİLEN TUTAR 48.300 KREDİ TUTARI 257.600 60 AY İÇİN AYLIK TAKSİT TUTARI 4.293 120 AY İÇİN AYLIK TAKSİT TUTARI 2.782 240 AY İÇİN AYLIK TAKSİT TUTARI 2.397
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DAİRE TİPİ 3+1 İÇİN
SATIŞ BEDELİ 358.000 PEŞİNAT BEDELİ 17.900 VADELENDİRİLEN TUTAR 53.700 KREDİ TUTARI 286.400 60 AY İÇİN AYLIK TAKSİT TUTARI 4.773 120 AY İÇİN AYLIK TAKSİT TUTARI 3.094 240 AY İÇİN AYLIK TAKSİT TUTARI 2.665
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DAİRE TİPİ 4+1 İÇİN SATIŞ BEDELİ 486.000 PEŞİNAT BEDELİ 24.300 VADELENDİRİLEN TUTAR 72.900 KREDİ TUTARI 388.800 60 AY İÇİN AYLIK TAKSİT TUTARI 6.480 120 AY İÇİN AYLIK TAKSİT TUTARI 4.200 240 AY İÇİN AYLIK TAKSİT TUTARI 3.619
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Emlak Konut GYO, Türkiye'nin geleceğine ve ekonomisine olan güveninin göstergesi olarak yeni bir kampanya başlattı. “Güçlü Türkiye için Birlik Vakti” kampanyasında 20 yılda yüzde 0,79 vade farkı ve yüzde 5 peşinatla ev sahibi olmak mümkün hale geldiği vurgulanıyor.
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Emlak Konut GYO bünyesindeki 30 projedeki 15 bin konut için 31 Mart’a kadar geçerli olan kampanyada; 10 yıla yüzde 0,45 vade farkı 5 yıla ise ‘0’ vade farkı gibi uygun ödeme koşulları sunuluyor. Kampanyada ortalama 100 bin TL için kullanılacak kredilerde 240 ay için aylık ödeme 930 TL, 120 ay için ise 1.080 TL dolayında olacak.
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KAMPANYAYA DAHİL OLAN PROJELER
Emlak Konut GYO tarafından bugün başlayan ve 31 Mart'ta sona erecek olan "Güçlü Türkiye İçin Birlik Vakti" kampanyasının geçerli olacağı projeler şu şekilde:
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Emlak Konut Başakşehir Evleri
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Batışehir Büyükyalı İstanbul
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Gebze Emlak Konutları 3. Etap
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