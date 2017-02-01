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Emlak Konut'tan 'Güçlü Türkiye İçin Birlik Vakti' kampanyası başladı

31 Ocak 2017 Salı, 13:03:47 AA

Emlak Konut GYO, 30 projede 15 bin bağımsız bölümde geçerli ve 'tarihi' fırsatlar sunan 'Güçlü Türkiye İçin Birlik Vakti' isimli konut satış kampanyasını başlattı.

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    İşte kampanya kapsamında Avrupa ve Anadolu yakasındaki projelerde yer alan 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 evlerin en düşük fiyatları, peşinatı ve 60-120-240 ay vadeli kredi taksit ödeme tutarları:

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    İSTANBUL BÖLGESİNDEKİ DAİRE TİPLERİNE GÖRE EN DÜŞÜK DAİRE FİYATLARI VE TAKSİT TUTARI

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    DAİRE TİPİ 1+1 İÇİN 
    SATIŞ BEDELİ 209.000 
    PEŞİNAT BEDELİ 10.450 
    VADELENDİRİLEN TUTAR 31.350 
    KREDİ TUTARI 167.200 
    60 AY İÇİN AYLIK TAKSİT TUTARI 2.786 
    120 AY İÇİN AYLIK TAKSİT TUTARI 1.806 
    240 AY İÇİN AYLIK TAKSİT TUTARI 1.556

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YORUMLAR 27
  • Misafir 3 dakika önce
    asgari ücretle bu taksitler ne güzel ödenir...
  • Misafir 24 dakika önce
    Ucuz gibi ama bilemedim ki...
  • Misafir 2 saat önce
    Ankarada hangi sermte daireler.nasıl başvurabilirim.
  • Misafir 2 saat önce
    an karada bulunan daireler hangi semte nasıl müracaat edebilirim.
  • Misafir 2 saat önce
    nasıl baş vurucaz bilgi verirseniz iyi olur
  • Misafir 2 saat önce
    bursada nerede var
  • Misafir 3 saat önce
    İZMİR DE NEREDE VAR.....
  • Misafir 4 saat önce
    KIRŞEHİR
  • Misafir 4 saat önce
    izmir için bir porje görünmüyor. izmir bu vatanın bir parçası değil anlaşılan.
  • Misafir 4 saat önce
    nasıl başvuru yapılacak
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