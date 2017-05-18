inşaat maliyeti, İstanbul, Turner & Townsend
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Dünyada inşaat maliyetinin en fazla arttığı 2. kent İstanbul

Araştırma şirketi Turner & Townsend'in dünyada inşaat sektörüyle ilgili yaptığı araştırmaya göre inşaat maliyetinin en hızlı artış gösterdiği kentler arasında İstanbul, Buenos Aires’den sonra ikinci sırada yer aldı. İnşaat maliyetinin en yüksek olduğu kent ise New York.

18 Mayıs 2017 Perşembe, 16:03:25 Güncelleme: 16:57:57 HABERTURK.COM

haberturk.com'un derlediği habere göre Turner & Townsend’in 43 ülkede yaptığı araştırmada, küresel çapta maliyet enflasyonunun 2017’de yüzde 3.5 olduğu, gelişmiş ekonomilerde ise 25 ülkeden 20’sinde inşaat maliyetinin enflasyondan daha fazla arttığı belirtildi.

Listeye göre 2017’de inşaat maliyetinin en fazla artması beklenen ikinci kent yüzde 10 artışla İstanbul oldu. Avrupa listesinde ilk sırada yer alan İstanbul, geçen yıl da inşaat maliyetinde yüzde 12’lik artışla ikinci sıradaydı.

Arjantin’in başkenti Buenos Aires ise yüzde 20 ile ilk sırada yer aldı. Buenos Aires geçen yıl da yüzde 27 ile inşaat maliyetinin en çok arttığı kentti.

İstanbul’u Dublin, Johannesburg ve Sao Paulo takip etti. Perth ve Singapur ise inşaat maliyetinde değişiklik beklenmeyen kentler oldu.

EN PAHALI KENT NEW YORK

Dünyada inşaatın en pahalı olduğu kentler listesinde ise birinci sırada New York var. New York'ta inşaat maliyeti geçen yılki gibi yüzde 3.5 oldu. 

New York'u sırasıyla San Francisco, Zürih, Hong Kong ve Londra takip etti. Londra, İngiltere’nin AB’den ayrılma kararı sonrası sterlinde yaşanan değer kaybı nedeniyle üçüncü sıradan beşinci sıraya geriledi.

Araştırmada inşaat maliyetleri, yüksek katlı apartmanlar, ofis binaları, büyük dağıtım merkezleri, hastane ve okullar ile alışveriş merkezlerinin maliyetine göre hesaplandı.

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