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Yeni sistemleri yurtdışına ihraç edecek

Uluslararası birçok projeye imza atan URTİM, yeni geliştirdiği ve kalıp işini üçte birine indiren yeni sistemlerini Avrupa, Amerika ve Ortadoğu ülkelerine ihraç etmek için çalışmalara başladı.

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 14:58:00 Güncelleme: 15:00:13

Tüyap Kongre Merkez’inde bu yıl 40’ıncısı düzenlenen Yapı Fuarı – Turkeybuild İstanbul’da birçok yeni ürün görücüye çıktı. 23-27 Mayıs tarihleri arasında dünyanın 105 ülkesinden gelen ziyaretçilere kapılarını açan fuara yerli ve yabancı bin 250 firma katıldı. 18 bin 640 ürünün sergilendiği fuarı yaklaşık 120 bin ziyaretçinin ziyaret etmesi bekleniyor.

Aralarında Haydar Aliyev Kültür Merkezi, Tüpraş Rafinerisi, Çamlıca Camii ve Fildişi Sahili Konsolosluk Binası gibi projelerin olduğu büyük projelere hizmet veren URTİM Kalıp ve İskele Sistemleri Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Urfalılar, inşaatlarda daha pratik sistemleri sunabilmek amacıyla 6 yeni sistem geliştirdiklerini söyledi. Urfalılar, 2 yıllık Ar-Ge çalışmaları sonucu ürettikleri sistemlerin iş gücü ve zaman açısından büyük avantajlar sağladığına dikkat çekti.

HEDEF PAZAR ORTADOĞU VE AFRİKA

Bu ürünleri özellikle Avrupa, Amerika ve Ortadoğu ülkelerine ihraç etmek için ürettiklerini vurgulayan Serdar Urfalılar, “Fuar bizim açımızdan çok verimli geçiyor. Ar-Ge çalışmalarımızın meyvesini aldık. Döşeme kalıbını daha pratik bir şekilde kurmak için iki yıl süren AR-GE sonucu olarak PROPEX® adlı yeni sistemimizi tasarladık. Ayrıca hızlı ve kolay kurulabilen, işçilikte yüzde 30’a varan azalma sağlayabilen bir panel sistemi geliştirdik. Pratik kurulumu ve erken sökümü ile zaman tasarrufu sağlıyor. Eski kalıbı sökebilmeniz için daha fazla işçilik gerekirken, bu sistemle hızlı bir şekilde sökebiliyorsunuz. Bir ikincisi de ürünü kurarken eski kalıp sistemleriyle daha fazla eleman gerekiyordu, yeni panel sisteminde 2 kişi ile pratik bir şekilde kurulabiliyor” diye konuştu.

YÜZDE 30 AVANTAJ SAĞLAYACAK

Çelik üretim hattından sonra yeni bir alüminyum kaynak sistemi hattı kurduklarını anlatan Urfalılar, "yüksek tonajlı inşaat işlerinde, havaalanı, metro istasyonu, metro tünellerinin yapımı gibi işlerde çok uygulanabilecek bir sistem. Bu sistemle Avrupalı rakiplerimizle farkı kapattık diyebiliriz. Avrupalı müşterilerimiz ve partnerlerimiz de yeni sistemlerimizi çok beğendi” dedi.

Urfalılar, geliştirdikleri yeni sistemlerin firma cirosuna yüzde 30 etki etmesini beklediklerini ifade etti.

İSTİHDAMA YÜZDE 35’LİK BİR KATKI

İstihdam seferberliğine destek verdiklerini kaydeden Serdar Urfalılar, “URTİM olarak istihdam seferberliğinden sonra ilk 3 ayda 33 kişiyi istihdam ettik. Son 3 senedir insana yatırım yaparak mevcut istihdamımızı yüzde 35 oranında artırdık” dedi.

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