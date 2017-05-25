konut satışı
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Dakikada 2.5 konut sattık

Türkiye genelinde yılın ilk 4 ayında 440 bin 226 konut satıldı. Söz konusu rakam zaman bazlı incelendiğinde dakikada 2.54 konutun el değiştirdiği görüldü

25 Mayıs 2017 Perşembe, 11:32:03 Güncelleme: 11:33:14 AA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, konut satışları 2017 yılının ilk 4 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7.42 artış gösterdi.

Büyük gayrimenkul projeleriyle çeşitliliğin arttığı ve kampanyaların hareketlendirdiği sektör, ev sahibi olmak isteyenlere ve yatırımcılara yeni fırsatlar sundu. Uzun vadeli satışlar da sektöre olumlu yansırken, bu yılın Ocak-Nisan döneminde Türkiye genelinde satılan konut sayısı 440 bin 226'ya yükseldi.

Bu dönemde Türkiye'de günde ortalama 3 bin 668.55 konut el değiştirdi. Satılan konut sayısı saatte 152.85'e, dakikada ise 2.54'e karşılık geldi.

KONUT SATIŞI EN ÇOK İSTANBUL'DA EN AZ HAKKARİ'DE

Verilere göre, Türkiye genelindeki satışların büyük çoğunluğu 3 büyük ilde gerçekleştirildi. Yılın ilk 4 ayında konut satışlarının yüzde 34.89'unun gerçekleştiği İstanbul, Ankara ve İzmir'de 153 bin 611 konut el değiştirdi.

Konut satışları açısından en hareketli il İstanbul oldu. Ocak-nisan döneminde İstanbul'da satılan konut sayısı 76 bin 99 olarak gerçekleşti. İstanbul'da satılan konutlar, Türkiye geneli konut satışının yüzde 17.28'ine denk geldi. Konut satışlarında İstanbul'u 50 bin 328 ile Ankara, 27 bin 184 ile İzmir takip etti.

En az konut satışı ise Hakkari'de gerçekleşti. Söz konusu ildeki konut satışı 24'le sınırlı kaldı. Konut satış rakamının en düşük olduğu diğer iller ise 38'le Ardahan, 144'le Şırnak ve 168'le Bayburt oldu.

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DAKİKADA 2.5 KONUT SATTIK
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