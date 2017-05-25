TOKİ arsalarına 205 milyon liralık teklif

Turyap'tan yapılan açıklamaya göre, mülkiyeti TOKİ'ye ait olan ve açık artırma yöntemiyle satışa çıkarılan arsalar, yüzde 25'ten başlayan peşinatlar, 24 aya varan vadelerle yatırımcılarla buluştu.



Açık artırmada, eğitim alanı niteliğindeki arsalar büyük ilgi gördü. Ankara Etimesgut'taki anaokulu alanı 2 milyon 200 bin TL'den 5 milyon 200 bin TL'ye, özel orta öğretim tesisleri alanı 2 milyon 485 bin TL'den 5 milyon 500 bin TL'ye yükseldi.

İstanbul Başakşehir'de ise özel eğitim tesis alanı 17 milyon TL, özel ilköğretim tesis alanı 22 milyon 100 bin TL'den teklif aldı. Açık artırmada en yüksek bedele Ankara Yenimahalle'deki 18 bin 383 metrekarelik konut imarlı arsa ulaştı. Muhammen bedeli 20 milyon 221 bin TL olan arsa 28 milyon 200 bin TL'den işlem gördü.

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İzmir Aliağa'da konut yapımına uygun 15 ve ticari nitelikli 3 arsa ayrı ayrı teklif alındıktan sonra, teklif değerleri yüzde 10 artırılarak toplu teklif sistemiyle satıldı. Müzayedeye Ankara salonlarından katılan bir yatırımcı 18 arsa için 12 milyon 716 bin TL teklif verdi.İstanbul, Ankara ve İzmir müzayede salonları ile internetten canlı yayından teklif verilerek eş zamanlı gerçekleşen müzayedede, Çeşme ilçesindeki arsalarda açık artırma yarışını İzmirliler kazandı. İzmir'de satışa çıkan arsaların tamamına yakını teklif aldı. En yüksek bedelli arsa 20 milyon 279 bin TL ile konut yapımına uygun arsa oldu.TOKİ'ye ait iş yeri ve konutlar 1 Haziran'da saat 11.00’de Bilkent Ankara'daki TOKİ Konferans Salonu ve Turyap'ın İstanbul Şişli'de açtığı müzayede salonunda açık artırma ile satılacak. Ankara ve İstanbul salonlarına gelmeden müzayedeye katılmak isteyenler turyap.com.tr adresinden internet canlı yayını ile teklif verebilecek.Toplam 13 ilde 151 adet iş yeri 30 bin TL'den, 12 ilde 136 konut 55 bin 100 TL'den başlayan fiyatlarla satılacak.