İkitelli Şehir Hastanesi'nin finansmanı tamamlandı

İkitelli Şehir Hastanesi, Rönesans Sağlık Yatırım ile Japon Sojitz şirketi ortaklığıyla hayata geçirilecek. Bu kapsamda, projenin hayata geçirilmesi için gereken tutarın yüzde 80'ine denk gelen yaklaşık 1.5 milyar dolar, 8 farklı global finans kuruluşundan sağlandı.



İkitelli Şehir Hastanesinin finansal kapanışı tamamlandı ve Finansal Kapanış İmza Töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, Rönesans Holding Başkanı Erman Ilıcak, Rönesans Sağlık Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Yanıkömeroğlu ve Sojitz Corporation Yönetim Kurulu Başkanı Yoji Sato'nun katılımıyla Çırağan Sarayında düzenlendi.



Etkinlikte, projeye finansmanı sağlayan Japon Devlet Bankası Japan Bank for International Corporation (JBIC), Nippon Export and Investment Insurance (NEXI), Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC), Bank of Tokyo-Mitsubishi (BTMU), Nippon Life Insurance Company, Dai-ichi Life Insurance Company, The Iyo Bank ve Standard Chartered Bank yetkilileri de yer aldı.

"YILDA 23 MİLYON KİŞİ KULLANACAK"



Törende konuşan Rönesans Holding Başkanı Erman Ilıcak, hastanenin bir milyon 60 bin metrekare olacağını belirterek, yapımında 5 bini aşkın kişinin 3 yıl süreyle çalışacağını söyledi.



Açıldıktan sonra her gün 24 bin ziyaretçi, 2 bin refakatçi, 4 bin 650 sağlık personeli, 4 bin 500 medikal personel ile günde 65 bin kişinin, yılda 23 milyon kişinin hastaneyi kullanacağını dile getiren Ilıcak, "Açıldıktan İstanbul'un bölgemizin sağlık başkenti haline gelmesinde çok önemli rol oynayacak" dedi.



Ilıcak, Türkiye'nin sağlık turizminde dünyanın önde gelen ülkelerinden olduğunu belirterek, "İnanıyorum ki Cumhurbaşkanımızın vizyonu olan şehir hastaneleri ile sadece İstanbul değil Türkiye'nin diğer şehirleri de bölgemizin şifa merkezlerine dönecektir" diye konuştu.

"JAPONLARIN YATIRIMI ÜLKEMİZE GÜVENİ GÖSTERİYOR"



Yanıkömeroğlu, kredi verenler arasında yer alan Japonya'nın en büyük sigorta şirketi Nissay ve ikinci büyük sigorta şirketi Dai-ichi'nin Japonya dışında hiçbir yerde bu tür bir proje finansmanı yapmadığını söyledi.



Japon devleri SMBC ve BTMU'nun da bu sefer çok daha büyük tutarlarla projelerine destek olduklarını bildiren Yanıkömeroğlu, daha önce Türkiye'de bu projelere hiç girmemiş bir uluslararası bankanın da ilk kez yatırım yaptığını ifade etti.



Yanıkömeroğlu, "Bunlar ülkemize, projelerimize ve bizlere olan güveni simgeliyor, inşallah yabancı banka ve yatırımcı ortaklarımız ile beraber önümüzdeki dönemde de ülkemize yatırım yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.





"TÜRKİYE'NİN VE SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞMESİNE KATKI SAĞLAYACAK"



JBIC İcra Kurulu Direktörü ve Üst Yöneticisi (CEO) Tadashi Maeda, önemli bir altyapı projesinin finansmanına liderlik etmiş olmaktan gurur duyduklarını belirterek, İstanbul İkitelli Şehir Hastanesi'nin Türkiye ve Japonya arasındaki iş birliği için stratejik bir eşik olduğunu söyledi.



Türk hükümetinin banka bakış açısıyla son derece sağlam bir kamu-özel iş birliği modeli kurguladığını dile getiren Maeda, "Hem Rönesans hem de Sojitz mükemmel şirketler olduklarından bu projeyi Türk hükümeti ile beraber başarıyla hayata geçireceklerinden eminiz" dedi.

