Antalya Muratpaşa
EMLAK

Antalya Muratpaşa ihalesi 1 milyar 60 milyon TL ile Mesa'nın oldu

Antalya Muratpaşa ihalesi 1 milyarı aşkın bedelle Mesa'nın

Emlak Konut'un satışa çıkardığı Antalya Muratpaşa ihalesi ikinci oturumda sonuçlandı. 18 Temmuz'da Kabataş & Rönesans ortaklığının 610 milyonluk teklifini 1 milyar 60 milyon lirayla Mesa Mesken İnşaat't kaldı.

26 Temmuz 2017 Çarşamba, 09:45:57 Güncelleme: 09:49:28

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nın (GYO) Antalya’da satışa çıkardığı Antalya Muratpaşa ihalesi sonuçlandı. İhalede 4 firma yer alırken, en yüksek teklif Mesa Mesken İnşaat’tan geldi.

Mesa, 1 milyar 60 milyon TL ile en yüksek teklifi verirken, Emlak Konut’a arsa satışı karşılığı şirket payı toplam geliri olarak bu rakamın yüzde 28.5’ine denk gelen 302 milyon 100 TL teklif etti.

Gazete Habertürk'ün haberine göre, ilk oturumun 18 Temmuz’da yapıldığı ihalede en yüksek teklifi 610 milyon TL ile Kabataş Gayrimenkul & Rönesans ortaklığı yapmıştı. İş ortaklığı arsa satışı karşılığı şirket payı toplam geliri olarak bu rakamın yüzde 28’ine karşılık gelen 170 milyon 800 bin lirayı Emlak Konut’a önermişti.

12 KATLI PROJE YAPILACAK

Ticaret ve turizm alanı imarlı arsanın büyüklüğü 40 bin metrekare. Toplam 60 bin metrekare inşaat hakkı bulunan arsada 12 katlı proje yapılabilecek.

Emlak Konut’tan yapılan açıklamada arsa üzerinde iş merkezleri, ofis, büro, alışveriş merkezi, çok katlı mağaza, çarşı, sinema, tiyatro, müze, kütüphane, sergi salonu gibi ticari, kültürel ve sosyal tesisler, otel, motel, tatil köyü, apart otel gibi konaklama tesisleri, restoran, lokanta, düğün salonu gibi eğlenceye yönelik birimler, yönetim binaları, banka ve finans kurumları yer alabilecek.

Emlak Konut ihaleye esas tespit edilen asgari bedelin 190 milyon TL olduğunu açıklamıştı.

  • Antalya Muratpaşa
  • ihale
  • Emlak Konut
  • Mesa
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