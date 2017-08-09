İspanya tarihinin en büyük gayrımenkul satışı gerçekleşti

Avrupa'nın en büyük bankalarından İspanyol Santander, 12 milyar dolar değerindeki mülkünü Banco Popular'ın kurtarılması kapsamında Amerikalı Blackstone Grubu'na sattı.

İspanya tarihinin en büyük mülk satışı olarak kayıtlara geçen işlem, ülkenin gayrımenkul ve finansal gerilemesinden sonra fiyatların kademeli olarak yükselmesinin hemen ardından geldi. Uzmanlar bu durumu yatırımcıların heyecanının yenilendiğine dair önemli bir işaret olarak görüyor.

Santander'in elden çıkardığı gayrımenkuller arasında araziler, oteller, apartmanlar, villalar bulunuyor. Orijinal rayicinin 36 milyar dolardan fazla olduğu belirtilen söz konusu mülkler böylelikle değerinin üçte bir fiyatına satılmış oldu.

YENİ ŞİRKET KURULACAK

Gayrımenkul satışı anlaşmasında alıcı olan Blackstone Grubu'nun yüzde 51 hissesinin sahibi olacağı yeni bir şirketin kurulması da yer alıyor. Geri kalan hisseler ise Santander bankasının sermaye desteğiyle Banco Popular'a ait olacak.

Banco Popular için geçtiğimiz haziran ayında, beş yıl önce İspanya ekonomisine 40 milyar euro fatura çıkan çöküşün ardından kurtarılmıştı.

Küresel krizin ardından İspanya'da emlak sektörü 8 yılın ardından, özellikle Madrid ve Barselona'ya gelen yabancı sermayeyle hayat buldu.

2007 yılında zirve yapan krizin ardından, İspanya'da banliyöler başta olmak üzere uzak mevkilerde yarım milyon civarında yeni inşa edilmiş konut boş duruyordu. Öte yandan popüler şehirler ve endüstriyel bölgelerde ise talepte yükseliş gözlemleniyordu.

Ekonomi Bakanlığı verilerine göre, 2015 yılında İspanya'ya gelen 22 milyar euro dış yatırımın üçte birinden fazlası gayrımenkul sektörüne geldi.

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