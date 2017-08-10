Emekliye 300 TL taksitle ev! TOKİ'den emekliye müjde!

Emekliye 300 TL'ye taksitle ev imkanı sunan Başbakanlık Toplu Konutları (TOKİ), 'talep projeleri' ve 'sosyal konut projelerinden yüzde 25 kontenjan ayrılması' şeklindeki 2 ayrı yöntem uyguluyor. Bu yıl yaklaşık 25 bin emekliye ayda ortalama 300 TL taksitle ev sahibi yapmak isteyen TOKİ Başkanı Mehmet Ergün Turan, her ilde ürettikleri projelerde yer alan dairelerin yüzde 25'ini emeklilere ayırdıklarını, geçen yıl 17 bin olan sayının bu yıl 20-25 binli bir seviyeye yükseltileceğini söyledi. Emekliler böylece ayda 300 lira taksitle ev sahibi olma imkanına kavuşacak.



Projeler hayata geçtikçe başvuruları almaya başlayacak olan TOKİ, emeklilere bir müjde daha verdi. Emekli kategorisinden kurada ismi çıkmayan emekli vatandaşlara, diğer kategorilerden ikinci başvuru imkanı da sunacak.



Emeklilere özel 300 TL taksitle ev almak isteyenler için TOKİ, birtakım şartlar arıyor. Bu şartlar arasında ise projenin bulunduğu il/ilçe sınırları içinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olması, kendisine, eşine ve/veya çocuklarına ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı/kat mülkiyetli bağımsız bir bölümün veya müstakil bir konutun olmaması, hane halkı gelirinin en fazla net 3 bin 200 TL (İstanbul'da 3 bin 700 TL) olması, emekli olması gerekiyor.

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