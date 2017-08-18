İnşaat
EMLAK

Emlak vergisi için 2018 yılı inşaat maliyet bedelleri belirlendi

2018 yılı İnşaat maliyet bedelleri belirlendi

Emlak vergisine esas olmak üzere gelecek yıl uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri, meskenler açısından 56 lira ile 2 bin 569 lira arasında değişecek.

18 Ağustos 2017 Cuma, 09:26:01 Güncelleme: 09:52:35 AA

Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan Emlak Vergi̇si̇ Kanunu Genel Tebli̇ği̇, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğle emlak vergisine esas olmak üzere gelecek yıl uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri belirlendi.

Buna göre, mesken binaları açısından lüks inşaatlar için metrekare normal inşaat maliyet bedellerinin asgari ve azami sınırları bin 172 lira ile 2 bin 568,98 lira, birinci sınıf inşaatlar için 494,60 lira ile bin 717,96 lira, ikinci sınıf inşaatlar için 348,42 lira ile bin 163,95 lira, üçüncü sınıf inşaatlar için 117,69 lira ile 792,74 lira, basit inşaatlar için 56 lira ile 357,52 lira arasında tespit edildi.

Tebliğle kullanım amacı farklı olan diğer binaların metrekare normal inşaat maliyet bedelleri de yeniden düzenlendi.

2018 YILI İÇİN EMLAK VERGİSİNE ESAS OLACAK İNŞAAT MALİYET BEDELLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

 

 

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YORUMLAR 2
  • Misafir 21 dakika önce
    : ) ev alalımda önce bir sonrası kolay bir emekli ikramiyesi bir ev parası yapmıyor yazık ama şunu söyliyim eskiden yapıyordu
  • Misafir 41 dakika önce
    vergi vermekten anamız ağladı
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