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Benzin fiyatları
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Benzin fiyatlarına zam geldi!

PÜİS: 23 Aralık 2016 tarihinden geçerli olmak üzere benzinde 10 kuruş fiyat artışı bekleniyor

22 Aralık 2016 Perşembe, 09:36:36 Güncelleme: 10:46:50

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'nın (PÜİS) yapmış olduğu açıklamaya göre 23 Aralık 2016 tarihinden geçerli olmak üzere benzinde 10 kuruş fiyat artışı bekleniyor. Ancak motorin fiyatlarında herhangi bir artış ya da indirim beklenmiyor.

PÜİS'İN YAPMIŞ OLDUĞU AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE;

23 Aralık 2016 tarihinden geçerli olmak üzere benzinde 10 kuruş fiyat artışı beklenirken, motorin fiyatlarında bir değişiklik beklenmemektedir.

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YORUMLAR 50
  • Misafir 6 saat önce
    helal olsun dunya liderine !!!
  • Misafir 6 saat önce
    yazıktır günahtır ya
  • Misafir 6 saat önce
    neyse asgari ucrete 50 lira zam gelcekmıs
  • Misafir 6 saat önce
    bu kadarda olmaz artık....ayıp oluyor artık
  • Misafir 6 saat önce
    YETMEDİMİ
  • Misafir 6 saat önce
    Sonunda arabayı yakıcam o olucak la bi rahat verin şu ülkede rahatcana yaşayalım
  • Misafir 6 saat önce
    geçen yıl 65 milyara benzinli araba aldım 1 yılda benzine verdigim paraya 1 tane daha araba alıyordum.
  • Misafir 7 saat önce
    şunlara zam yaptığınız kadar vatanı için sokaklara dökülen onca insan için de zam yapsanız da biz de bilsek
  • Misafir 7 saat önce
    yazık bu millete
  • Misafir 7 saat önce
    20 TL OLSUN BİNEN BİNMEYEN BELLİ OLSUN
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