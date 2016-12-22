Benzin fiyatlarına zam geldi!

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'nın (PÜİS) yapmış olduğu açıklamaya göre 23 Aralık 2016 tarihinden geçerli olmak üzere benzinde 10 kuruş fiyat artışı bekleniyor. Ancak motorin fiyatlarında herhangi bir artış ya da indirim beklenmiyor.
PÜİS'İN YAPMIŞ OLDUĞU AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE;
23 Aralık 2016 tarihinden geçerli olmak üzere benzinde 10 kuruş fiyat artışı beklenirken, motorin fiyatlarında bir değişiklik beklenmemektedir.
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YORUMLAR 50
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Misafir 6 saat öncehelal olsun dunya liderine !!!60
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Misafir 6 saat önceyazıktır günahtır ya60
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Misafir 6 saat önceneyse asgari ucrete 50 lira zam gelcekmıs60
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Misafir 6 saat öncebu kadarda olmaz artık....ayıp oluyor artık60
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Misafir 6 saat önceYETMEDİMİ60
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Misafir 6 saat önceSonunda arabayı yakıcam o olucak la bi rahat verin şu ülkede rahatcana yaşayalım60
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Misafir 6 saat öncegeçen yıl 65 milyara benzinli araba aldım 1 yılda benzine verdigim paraya 1 tane daha araba alıyordum.60
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Misafir 7 saat önceşunlara zam yaptığınız kadar vatanı için sokaklara dökülen onca insan için de zam yapsanız da biz de bilsek60
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Misafir 7 saat önceyazık bu millete00
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Misafir 7 saat önce20 TL OLSUN BİNEN BİNMEYEN BELLİ OLSUN120
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