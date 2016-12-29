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Doğalgazda yeni yılda abonelik bedelleri belirlendi

Doğalgaz aboneleri, gelecek yıl bağlantı bedeli için dağıtım şirketine 455 lira, güvence bedeli için de 386 lira ödeyecek

29 Aralık 2016 Perşembe, 17:22:30 Güncelleme: 17:23:48 AA

Doğalgaz aboneleri gelecek yıl bağlantı bedeli için dağıtım şirketine 455 lira, güvence bedeli için de 386 lira ödeyecek.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 2017 yılında doğalgaz dağıtım şirketlerinin abonelerden tahsil edeceği bağlantı ve iç tesisat işlem bedellerini belirledi.

Kurumun yıllık enflasyon, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) artışlarını baz alarak belirlediği tarifelere göre aboneler, 2016'da doğalgaz bağlantı bedeli için dağıtım şirketine 425 lira öderken, 2017'de bu rakam 455 liraya yükseldi.

Doğalgazda güvence bedeli tutarı kombi, soba ve merkezi sistem için bu yıl olduğu gibi yeni yılda da 386 lira olacak.

Yeni yılda, ocak ve şofben için alınan doğalgaz güvence bedelleri ise düştü. Doğalgazda ocak için alınan güvence bedeli 20 lira, şofben için alınan bedel ise 40 liraya geriledi. Bu bedel, 2016'da ocak ve şofben için 93'er lira olarak belirlenmişti.

Doğalgaz dağıtım şirketleri 2017 yılında abonelerden sayaç açma kapama bedeli için 30 lira tahsil edecek. Bu rakam, 2016'da 28 lira olarak belirlenmişti.

Karar kapsamında, aboneler 2017'de ilave her 100 metrekare alan için dağıtım şirketlerine bağlantı bedeli olarak 375 lira ödeyecek.

Belirlenen tarifelere göre, ilk 100 metrelik bağlantı hattı kontrolü için aboneler dağıtım şirketlerine 275 lira, ilave her 1 metre bağlantı için de 2,3 lira daha fazla ödeme yapacaklar.

Ayrıca aboneler dağıtım şirketlerine, iç tesisat işlem bedelleri için sayaç tipine göre 30 ile 229 lira arasında değişen fiyatlarda ödeme gerçekleştirecek.

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