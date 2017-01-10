Brent petrol 55 doların üzerinde dengelendi

Brent petrolün varil fiyatı, dünkü hızlı düşüşün ardından bugün 55 doların hemen üzerinde dengelendi.

Brent petrolün varil fiyatı dün, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile OPEC dışı ülkelerin ay başında belirlenen kotalara göre üretim seviyelerine geçmediklerine ilişkin spekülasyonlarla düşüşe geçerek yüzde 3,5 değer kaybetti ve günü 54,83 dolardan tamamladı.

Bugüne 54,92 dolardan başlayan Brent petrolün varil fiyatı, gelen tepki alımlarıyla toparlayarak saat 11.00 itibarıyla yüzde 0,7 primle 55,2 dolar seviyesinden alıcı buluyor. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varil fiyatı da yüzde 0,34 artışla 52,2 dolardan işlem görüyor.

Analistler, OPEC ve OPEC dışı üreticilerin, üretim seviyeleri konusunda alacağı kararlar ile bugün açıklanacak petrol stokları verilerinin yatırımcı kararları üzerinde etkili olacağını belirterek, teknik açıdan Brent petrol için 54 doların destek, 56,2 doların ise direnç konumunda olduğunu söyledi.