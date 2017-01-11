Brent petrol 53,8 dolar oldu

Hafta başından bu yana değer kaybeden Brent petrolün varil fiyatı bugün 53,8 dolar seviyelerinde dengelendi.

Brent petrolün varil fiyatı dün, yüzde 2,12 değer kaybederek 53,66 dolardan günü tamamlarken, geçen hafta kapanışına göre değer kaybı yüzde 5,5 oldu.

Bugüne yatay başlayan Brent petrolün varil fiyatı, iki günlük hızlı düşüşün ardından gelen tepki alımlarıyla 53,8 dolar seviyelerinde dengelendi. Brent petrolün varil fiyatı saat 11.50 itibarıyla yüzde 0,3 primle 53,80 dolar seviyesinden alıcı bulurken, Batı Teksas türü ham petrolün varil fiyatı da yüzde 0,4 artışla 51,00 dolardan işlem görüyor.

Dün ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nin (EIA) dün açıklanan "Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"nda, bu yıl ve gelecek seneye dair petrol fiyatları tahmini ve ABD'nin ham petrol üretim öngörüsü yukarı revize edildi.

EIA raporunda, ABD'de artmaya devam eden sondaj sayısı, ülkenin Meksika Körfezi bölgesinde ham petrol üretiminde kaydedilen artış ve petrol kuyularında artan verimliliğe dikkat çekilirken, söz konusu faktörler nedeniyle, ABD'nin ham petrol üretiminin 2017'de günlük ortalama 9 milyon varil, 2018'de 9,3 milyon varil olmasının öngörüldüğü kaydedildi.

EIA, ayrıca, dünya genelindeki petrol tüketiminin toplam üretimden daha hızlı olmasının beklendiğinin altını çizerek, bu sene ve gelecek yıla dahil ham petrol fiyatları tahminlerini de yukarı yönlü revize etti.

Analistler, raporda yer alan tüketim beklentilerindeki artışa karşın arza ilişkin belirsizliklerin petrol fiyatlarını baskıladığını belirtiyor. Bugün ABD'de açıklanacak stok verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan Brent petrol için 53,50 doların destek, 55,0 doların ise direnç konumunda olduğunu söyledi.