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Otogaz fiyatlarına 4 kuruş zam yapıldı

Yapılan açıklamaya göre, otogaza 4 kuruş zam yapılırken, siyahi ürünlerde ise indirime gidildi

12 Ocak 2017 Perşembe, 15:37:33 Güncelleme: 15:58:45 İHA

Otogazın litre fiyatına bu geceyarısından itibaren geçerli olmak üzere 4 kuruş zam yapıldı. Buna göre; otogazın litre fiyatı; ortalama olarak İstanbul'da 2,94 liradan 2,98 liraya, Ankara'da 2,99 liradan 3,03 liraya, İzmir'de ise 2,89 liradan 2,92 liraya yükselecek.

Siyah ürünlerde de kalorifer yakıtında (kalyak) 4 kuruş, fuel oilde 5 kuruş indirim yapıldığı açıklandı. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklik gösterebiliyor.

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