Petrol üreticilerinin arz kısıtlamalarına ilişkin iyimser beklentilerin petrol stoklarındaki artışı dengelemesi ile yükseliş eğilimini sürdüren Brent petrolün varil fiyatı, dün ve bugün 56 doların üzerini test etti.

Brent petrolün varil fiyatı bugüne yatay bir başlangıç yapmasının ardından en yüksek 56,2 doları gördü ve saat 11.00 itibarıyla 55,9 dolar seviyesinde dengelendi. Batı Teksas türü ham petrolün varil fiyatı ise şu dakikalarda yüzde 0,2 azalışla 53 dolardan işlem görüyor.

Analistler, bugün Çin'de açıklanan dış ticaret verilerinin beklentilerin altında kalmasının petrol fiyatlarındaki yükseliş eğilimini sınırladığını ifade ederek, öğleden sonra ABD'de açıklanacak verilerin takip edileceğini bildirdi.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamalarının da piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan Brent petrolün varil fiyatında 54,0 doların destek, 56,0 ve 56,5 doların direnç konumunda olduğunu bildirdi.