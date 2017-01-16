Brent petrol 55 doların üzerinde seyrediyor

Geçen hafta, Brent petrolün varil fiyatı, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ülkelerinin üretimlerini belirlenen kotalara çektiğini duyurmasının etkisiyle 56,4 dolara kadar çıksa da bu seviyelerde tutunamadı ve haftayı 55,6 dolardan tamamladı.

Yeni haftaya cuma günkü değer kaybını devam ettirerek başlayan Brent petrolün varil fiyatı, saat 12.00 itibarıyla yüzde 0,4 düşüşle 55,3 dolardan alıcı bulurken, aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,5 azalışla 52,3 dolardan işlem görüyor.

Analistler, bugün ABD piyasalarının resmi tatil olması nedeniyle petrol fiyatlarında yatay bir seyir izlenebileceğini belirterek, yarın ABD de açıklanacak petrol stoklarının fiyatlar üzerinde etkili olacağını söyledi.

Teknik açıdan Brent petrolün varil fiyatında 55,0 doların destek konumunda olduğunu vurgulayan analistler, 56,2 doların ise direnç konumunda olduğunu ifade etti.