AKARYAKIT
16 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
Brent petrol
ENERJİ

Brent petrol 55 doların üzerinde seyrediyor

Brent petrolün varil fiyatı, haftaya değer kaybı ile başladı ve 55 doların hemen üzerinde dengelendi.

16 Ocak 2017 Pazartesi, 12:16:35 Güncelleme: 12:18:07 AA

Geçen hafta, Brent petrolün varil fiyatı, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ülkelerinin üretimlerini belirlenen kotalara çektiğini duyurmasının etkisiyle 56,4 dolara kadar çıksa da bu seviyelerde tutunamadı ve haftayı 55,6 dolardan tamamladı.

Yeni haftaya cuma günkü değer kaybını devam ettirerek başlayan Brent petrolün varil fiyatı, saat 12.00 itibarıyla yüzde 0,4 düşüşle 55,3 dolardan alıcı bulurken, aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,5 azalışla 52,3 dolardan işlem görüyor.

Analistler, bugün ABD piyasalarının resmi tatil olması nedeniyle petrol fiyatlarında yatay bir seyir izlenebileceğini belirterek, yarın ABD de açıklanacak petrol stoklarının fiyatlar üzerinde etkili olacağını söyledi.

Teknik açıdan Brent petrolün varil fiyatında 55,0 doların destek konumunda olduğunu vurgulayan analistler, 56,2 doların ise direnç konumunda olduğunu ifade etti.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Brent petrol 53,8 dolar oldu
ENERJİ

Brent petrolde denge sağlandı!
Brent petrol 55 doların üzerinde dengelendi
ENERJİ

Brent petrolden sert düşüş!
EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz: Gerekirse müdahale ederiz
ENERJİ

'Gerekirse müdahale ederiz'
"İzmir rüzgar enerjisinde lider oldu"
ENERJİ

LİDERLİĞİ KİMSEYE BIRAKMADI!
Otogaz fiyatlarına 4 kuruş zam yapıldı
ENERJİ

ARAÇ SAHİPLERİ DİKKAT!
Brent petrol 55 doların üzerinde seyrediyor
ENERJİ

BRENT PETROL 55 DOLARIN ÜZERİNİ AŞTI!
Brent petrol 55 doların üzerinde seyrediyor
ENERJİ

BRENT PETROL DÜŞÜŞE GEÇTİ!
Brent petrol 56 doların üzerinde seyrediyor
ENERJİ

BRENT PETROL 56 DOLARIN ÜZERİNİ AŞTI!
Kamudan enerji ve madenciliğe 6,7 milyar lira kaynak
ENERJİ

KAMUDAN ENERJİ VE MADENCİLİĞE 6,7 MİLYAR LİRA KAYNAK
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme