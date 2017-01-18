Norveç trafiğinde dizel araç yasağı başladı.

Norveç’in başkenti Oslo’da hava kirliliğinin yoğunlaşması üzerine belediye sınırları içerisinde dizel araçların kullanılması sabah 06:00 ile akşam 22:00 saatleri arasında yasaklandı.

Dünden itibaren geçerli olan dizel araç yasağının süresi henüz belli değil. Toplu taşıma araçları, taksiler ve bazı nakliye araçları ise yasak kararından istisna tutuldu. Dizel araç kullanma yasağına uymayan sürücüler bin 500 Norveç Kronu (177 dolar) ceza ödemek zorunda kalacaklar.



İLK GÜN CEZA YOK, BUGÜNDEN İTİBAREN 177 DOLAR CEZA!

Yasağın ilk günü olan dün denetimlere başlayan belediye ekipleri bugün yasağa uymayan araç kullanıcılarına ceza kesilmediğini, sadece yasak konusunda bilgi vermekle yetinildiğini açıklayarak bugünden sonra ceza yazılmasına başlanacağını belirtti. Geçtiğimiz yıl Aralık ayında da Paris, Meksiko, Madrid ve Atina Belediye Başkanları aldıkları ortak kararla en geç 2025 yılına kadar kentlerinde bütün dizel binek araçları ile ağır vasıtaların kullanılmasının yasaklanacağını duyurmuşlardı.







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